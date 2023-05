Otra vez turistas le "faltan al respeto" a monumentos de Yucatán

Varios turistas fueron sorprendidos ayer en el momento en que escalaban el Monumento a la Patria, en pleno Paseo de Montejo, y al parecer fueron amonestados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Las imágenes de esta irresponsable situación fueron compartidas en Facebook por Freddy Iván Cetina, quien explicó en la publicación que las imágenes fueron tomadas ayer.

“Como cada vez que llego a Mérida, tomé mi habitual paseo por el Centro, pero me sorprendió mucho el ver esta imagen. No es posible que los turistas no tengan un poco de respeto por los monumentos, pues en su país o lugar de origen no harían lo mismo que aquí”, menciona el texto que acompaña las fotos.

Esta no es la primera vez que este tipo de conductas se sucitan en espacios históricos de Yucatán.

Solamente en los últimos 6 meses han sido tres los turistas que han escalado el castillo de Chichen Itzá para tomarse una fotografía, por lo que han tenido que pagar una multa de varios miles de pesos.

Vale la pena recordar que el Monumento a la Patria, hecho por el escultor colombiano Rómulo Rozo durante la década de los cincuentas, es uno de los patrimonios más importantes de la capital yucateca y escenario, en fechas recientes, de manifestaciones y festejos de diversa índole.