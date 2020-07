Esta semana se cumplen los primeros 15 días del nacimiento de la Agencia Mexiquense de Noticias, un nuevo canal que depende del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense y que el pasado 15 de julio se convirtió en la primer agencia de noticias de una medio de comunicación público en la República Mexicana. Y seguramente muchos se han de preguntar cómo es posible que en estos tiempos de crisis pueda surgir un nuevo canal de televisión, y la explicación es sencilla. Ha sido sin duda el mejor momento de ofrecerle a los mexiquenses una nueva alternativa informativa, con contenidos plurales, objetivos, periodísticos e informativos; y que además, estén dedicados a los habitantes del Estado de México (ya que el 60 por ciento de la información que se maneja debe ser sobre dicha entidad). Y si bien es cierto estaba planeada para que naciera en el mes de abril, la pandemia ocasionó este retraso que lejos de afectar, se consiguió todo lo contrario; ya que se está convirtiendo en un vínculo muy importante para que los mexiquenses tengan información de primera mano del acontecer local durante esta difícil época que vive el país.



La cobertura, por ahora, es en televisión abierta, lo que también es un plus si consideramos que gran parte de los mexiquenses cuentan con este servicio; además de que esto le permite llegar a los Estados aledaños como Michoacán, Puebla y por supuesto a la Ciudad de México.



Esto en términos de cobertura, pero hay que señalar algo muy importante: la apertura periodística que la AMX Noticias tiene. Fuera de lo que se podría pensar sobre un intento por saturar de información del gobierno local, la linea que existe es la de INFORMAR ampliamente; lo mismo se habla del gobernador, del PAN, de Morena y del Presidente López Obrador, que de temas sociales, culturales y de los atractivos -que son muchos-, del Estado de México. La “linea” es justamente “que no hay linea”. Se trata de informar a los mexiquense de lo que sucede en su Estado en una mezcla de periodistas con trayectoria con jóvenes talentos, por cierto del Estado de México, que buscan un lugar en los Medios y que aquí lo han encontrado. Porque además, la AMX Noticias se ha convertido en una oportunidad de empleo para muchos en un momento en donde de lo que más se habla es de desempleo.



Habrá quien critique el gasto que esto pudo suponer; ya sabe que en este país es difícil darle gusto a todos. Sin embargo, es justamente ese ánimo que ha mostrado el Director General del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, Rodrigo Jiménez Sólomon, por darle mayor identidad a los mexiquenses, de darles un servicio informativo y de entretenimiento a la altura de la importancia de este Estado a nivel nacional, y de ocupar, como agencia, un lugar que Notimex ha abandonado.



Sin duda, la Agencia Mexiquense de Noticias, ocupará muy pronto un lugar muy importante en el concierto de los canales de noticias que ya existen tanto en los servicios de cable como en tele abierta; pero además con un ingrediente muy distinto: el manejo de sus contenido locales, el de no dejar la cultura y la educación a un lado y el de brindar también entretenimiento a los mexiquenses (para quienes está pensado este proyecto), al mantener más vivo que nunca, con nueva programación al ya conocido canal TV Mexiquense.



Así que muy recomendable esta apuesta del gobierno del Estado de México. Lo invito a que vea las dos opciones: el canal 34.1 y el 34.2 de su televisión, y créame que todos los que trabajan en este sistema estarán abiertos a sus críticas y comentarios.

@jlanoticias

@jarevalop

www.siete24.mx