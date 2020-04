Uady anuncia las nuevas fechas de examen de ingreso para bachillerato y licenciatura

MÉRIDA, Yucatán.- La contingencia sanitaria por la pandemia del coronavirus Covid-19 ha provocado que se tengan que reprogramar fechas de exámenes de ingreso de miles de escuelas, entre ellas las de Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

Por medio de un comunicado, la máxima institución educativa del estadio dio a conocer que sus aspirantes que las de exámenes de ingreso para bachillerato y licenciatura fueron modificadas, por lo que quedaron de la siguiente manera:

Examen de ingreso a bachillerato: sábado 13 de junio de 2020

sábado 13 de junio de 2020 Examen de ingreso a licenciatura: sábado 20 y domingo 21 de junio de 2020

Indicaron que los interesados podrán accesar al sitio web https://www.ingreso.uady.mx/ para más información.

Cabe destacar que el registro en línea al proceso de ingreso para bachillerato finalizó el 13 marzo, mientras que para licenciatura concluyó el 11 de marzo.

De acuerdo con las convocatorias, las personas que no se registraron o no concluyeron su registro a más tardar en esas fechas no podrán presentar el examen respectivo.