Un halo de suspenso atemporal

Pensar en el terror y el horror, así como en sus variedades, puede hacernos una referencia inmediata a lo sombrío, turbio o sanguinario que cobra una exposición mayor para las épocas otoñales en donde se celebra desde diferentes culturas la noción de lo terrorífico. Grandes plataformas promueven series o películas, se editan textos, se hacen concursos del tema, pero, sin duda, al ser reflejo de lo humano es inherente a éste, su esencia es atemporal.

No es cotidiano en mí hablar sobre literatura del terror, aunque tengo en mi biblioteca personal obras de grandes autores consolidados como H. P. Lovecraft, Edgar Allan Poe o Bram Stocker, y me fascinan las letras de Amparo Dávila o Guadalupe Dueñas, que debo decir, juegan con las fronteras de los géneros y tienen ambientes de un suspenso surreal en diferentes niveles. Pero en esta ocasión, la publicación de “Flores que sólo se abren de noche” me hizo retomar estos escenarios en el plano mexicano contemporáneo. Dicho libro, coeditado por La tinta del silencio y Fóbica este 2021, consolida un festín que inicia doble y se extiende hacia los motivos que llevaron a cada uno de los 100 autores a participar en la edición. De las dos primeras pautas de las que surge esta publicación está, por un lado, la convocatoria emitida por el Fóbica Fest para consolidar un libro de minificciones de terror y horror. Aunado a ello, por el otro lado, realizarlo a modo de homenaje a Carlos Bustos, un escritor que la propia Universidad de Guadalajara señaló como alguien “forjado en la experiencia, construido en la disciplina que da la escritura, en esa inspiración que se parece más a la tenacidad que a la iluminación”. Carlos Bustos: un autor amante del terror y la ciencia ficción que fallece en 2016 y que nos deja un legado sustentado por los premios que obtuvo y, sobre todo, por su obra narrativa. Un autor referencia para los lectores afines a las temáticas de terror, suspenso y ciencia ficción.

Como suele pasar en este tipo de antologías, no sólo es un deleite la pluralidad de plumas que rasgan las páginas, sino que también podemos leer la diversidad de sus autores: jóvenes o con trayectoria, reconocidos o incipientes, así como mexicanos (incluida la infinita multiculturalidad dentro del país) e internacionales. También es una oportunidad de revisar lo que se está produciendo en cuanto a géneros específicos desde las letras vivas, aunque en ocasiones hablemos de los muertos.

“Flores que sólo se abren de noche” es una antología de minificción que se puede adquirir directamente con sus coeditores y que nos ofrece un resquicio de la vida para poder hablar de ésta y de lo que ya no le pertenece, una obra que se puede leer con calma pero que, a la vez, nos incita a devorarlo en un solo bocado. Un pequeño libro con grandes ideas que contiene participación directa de amigos y familia de un Carlos Bustos, que ahora podemos hacer nuestro como sus lectores.