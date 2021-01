La vuelta al sol que da nuestro planeta es para muchos la oportunidad de un nuevo inicio, de la creación de metas y propósitos para lograr un mejor año. Muchos de estos deseos que la gente se plantea son ya bastante repetitivos, como bajar de peso o ir al gimnasio, pero, aunque sean éstos los propósitos más comunes, le deseo que, si usted se los planteó como meta, los logre.

En realidad el inicio de un año no trae buena suerte ni acaba con los problemas del año viejo, todo continúa muy parecido y por tanto no nos debemos dejar llevar por la euforia de un nuevo año. El 2020 fue de lo peor que le pudo pasar a muchos en su historia y este nuevo año no será muy diferente si seguimos pensando que todo el mal del año pasado culminó con la vuelta al sol.

Ante todo, las buenas vibras sí pueden llevarnos a la transformación del año y de nuestra vida, así bien un año nuevo puede ser un chance nuevo si nos ponemos todos juntos un propósito mayor. Quiero, por tanto, invitarte a ser parte de mi propósito, a que lo vuelvas tan tuyo como ya lo es mío por el bien de los dos: quédate en casa. Si bien escuchamos esta frase muchas veces durante 2020, muchos de nosotros no la siguieron con real atención, bueno, quizá un tiempo, pero después muchos han ido aflojando, por ejemplo, pocos nos quedamos durmiendo en casa el 31.

En estos últimos días el Covid ha aumentado exponencialmente. Mientras el gobierno entrega unos números yo "tengo otros datos" que incluyen hospitales llenos y personal cansado. Se le ha perdido el miedo al Covid llevando a que cada vez tengamos más enfermos, olvidamos que estamos frente a una enfermedad mortal, un azar impresionante, pues, por muy sano que estés, no sabemos si al darte te matará en unos días. No me canso de repetirlo: si tienes síntomas respiratorios no pienses que quizá es un catarro o una alergia, primero piensa en Covid y descártalo, tratarlo desde el principio puede salvar tu vida.

Con lo anterior, refuerzo el que deseo que sea el propósito de cada yucateco: cuidarnos más, protegernos mejor y en equipo, salir sólo si es indispensable, cancelar las fiestas. ¡Aprovechemos el nuevo chance! Para vencer a la pandemia y poder así gozar del 2021 y todo lo mágico que seguramente nos tiene preparados.