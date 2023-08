Una larga trayectoria

Como muchos yucatecos que han tenido que sortear dificultades para salir adelante, Liborio Vidal Aguilar comenzó desde abajo y con base en la cultura del trabajo inculcada por su padre logró superarse en la vida.

Estas experiencias le han servido para hoy, -desde los ámbitos en los que desenvuelve, la política y el empresarial-, saber escuchar a la gente, ser empático, sensible y conocedor de los problemas que vive día con día la sociedad, y hablar con honestidad.

Es conocido por los yucatecos como el #AmigoLibo, etiqueta con la que se ha posicionado en las redes sociales, alcanzando con sus publicaciones -en las que da a conocer las acciones que realiza a favor de los yucatecos- a todos los sectores de la sociedad.

En entrevista con Novedades Yucatán, Vidal Aguilar, quien es titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado desde 2021 a invitación del gobernador Mauricio Vila Dosal, compartió su testimonio de vida, sus orígenes, su filosofía y los proyectos que emprende a corto y a mediano plazo.

En Yucatán todos conocen a Liborio Vidal Aguilar, el político, el empresario, en la sociedad ¿por qué te llaman el Amigo Libo?

Yo desde muy niño siempre fui muy amiguero, en la primaria, la secundaria, en la preparatoria, tenía muchos círculos sociales de amigos, de todo tipo, con la gente de las colonias populares de Valladolid, con los del centro, con los hijos de los campesinos convivía mucho igual porque iban a comprar o a vender productos como el maíz, frijol, pepita, pimienta, a la tienda de abarrotes de mi papá, él los comercializaba.

Siempre he cultivado mucho la amistad, para mí los amigos son en las buenas, en las malas, en las peores y me siento feliz, algo que me ha regalado la vida son miles y miles de amigos, y yo en lo particular no tengo enemigos. Liborio Vidal nació en Valladolid el 27 de abril de 1963, tiene 60 años de edad, hijo de Jesús Vidal Loría (q.e.p.d.) y Yolanda Aguilar Borges; tiene siete hermanos; también cuatro hijos: Susana, Jimena, Liborio y Emilio, y cinco nietos.

Siempre pones de ejemplo a tu papá, ¿podría decirse que es tu fuente de inspiración?

Sí, por supuesto. Extraño a mi papá, falleció el 17 de noviembre del año pasado, es mi ejemplo a seguir, mi héroe, todos los días lo primero que hago en las mañanas cuando me gusta orar, platico un ratito con él, le expreso que no me olvido de sus consejos, de su sonrisa, él siempre estaba sonriente a pesar de los problemas cotidianos que tenemos todos como seres humanos, él siempre estuvo optimista, alegre y dando un buen consejo a sus hijos, nietos, siempre echado para adelante, no lo veías molesto, él fue una persona muy pobre, vendió chicles en el parque de Valladolid, fue bolero, quedó huérfano de padre cuando tenía un año y cuando creció tuvo que ayudar a su mamá, mi abuela, y a sus hermanitos, trabajaba de lunes a domingo, nos enseñó a trabajar y la cultura del esfuerzo.

Cuéntanos cómo fue tu infancia, tu juventud y cómo fue el camino para llegar al día de hoy…

Yo trabajo desde muy niño, desde los 12 años de edad, es algo que le agradezco a mi padre, fui muy travieso, me gustaba mucho el box, recuerdo a Beto Eljure, quien fue un gran promotor del box en Yucatán, yo iba a entrenar todos los días al gimnasio de las Cinco Calles y me subía al ring, me pagaba 100 pesos por pelea, lo hice durante cuatro años, pero no me fue muy bien.

Luego tuve una gran pasión por las motos y pude ganar algunas carreras, me caí varias veces (risas). Recuerdo que de chavo tenía un equipo de beisbol cuyo capitán era mi hermano Chucho, y jugábamos todos los domingos con los campesinos en los pueblos cercanos a Valladolid, era la Liga Campesina Julián Aguilar Dzul, eran 40 ó 50 equipos de la región oriente.

Trabajando, pero me divertí mucho, hice amigos que hasta la fecha frecuento a muchos de ellos y que aprecio.

Entrevistado en sus oficinas, Liborio Vidal manifestó que su color favorito es el blanco; su platillo preferido es el frijol con puerco, disfruta ir al gimnasio al menos cinco días a la semana; le gusta el box, el beisbol y tenis de mesa; disfruta ver las series de Netflix, y en la música es admirador de Armando Manzanero, Guty Cárdenas, Sergio Esquivel, José José, Joan Sebastian, Marco Antonio Solís, pero también gusta del rock and roll.

¿Cómo te convertiste en el hombre de empresa?

El tuch lo tiré en la bodega de mi papá que se llamaba Casa Jesús Vidal Loría e Hijos, la tuvo por más de 50 años, yo fui abarrotero, vendedor detrás de un mostrador, fui cobratario, chofer, cargador, hice de todo en la tienda, y de ahí a los 21 años vi que había oportunidad de montar una tienda de electrodomésticos y línea blanca porque yo veía cómo los campesinos se acercaban a comentar si les podrían traer una bicicleta, refrigerador, congelador, mi papá lo traía y se los vendía a crédito, y le pedí chance a mi papá, me prestó un área de 4x4 metros, y abrimos la primera mueblería que se llamó Proveedora del Hogar Vidal, fue mi primer negocio a los 21 años, mi papá me prestó entonces 30 mil pesos que se los devolví, mi papá no regalaba nada y se lo agradezco porque me enseñó disciplina y orden que aplico hasta el día de hoy.

El empresario agregó que está haciendo negocios con China, Corea, Estados Unidos y empresas mexicanas.

¿Cómo inicia tu carrera política?

Desde chavo competí por la presidencia de la sociedad de alumnos de la secundaria, luego en la preparatoria, y cuando me meto a la empresa me invitan a ser dirigente de la Cámara de Comercio de Valladolid, tenía 23 años, y luego salió una convocatoria para elegir al candidato del PRI a la presidencia municipal de Valladolid, me inscribí, participamos cinco y gané la elección interna, fui Alcalde a los 26 años.

Desde esa época empecé a servir a la gente, he participado en muchas elecciones, he tenido responsabilidades públicas que me han dado la oportunidad de servir.

En 2021, me invita Mauricio Vila a ser secretario de Educación y ahí está el resultado al frente de la Segey.

¿Qué experiencias específicas viviste que te ayudaron a entender lo que cuesta salir adelante y a conectar con la realidad de la gente?

Hay que saber escuchar a la gente, eso lo tengo claro desde niño, cuando me relacionaba con todos los sectores detrás de un mostrador. Me queda claro que político que no escucha a la gente está destinado al fracaso, uno no es todólogo.

No puedes ni debes perder el piso, tengas el puesto que tengas, debes ser más sencillo, más sensible, un mejor ser humano, ponerte siempre en los zapatos de los demás para que puedas entender los problemas de los demás, y cuando puedas en lo particular, hay que hacerlo de manera inmediata, no mañana, pasado o en un mes, y cuando no se pueda, también hay que hablar con la verdad a la gente.

¿Qué significa para ti ser un yucateco luchón y de qué forma ha influido en tu personalidad?

Yo creo que todos los yucatecos somos luchones, somos gente trabajadora, honesta, la gente dedicada, gente que nos gusta que nuestra familia viva bien, se vale ser ambicioso en la vida, si hoy tienes una moto pues el día de mañana puedas tener un carrito, si hoy tienes un cuarto y una casa pues te gustaría tener otro cuarto para que esté más cómoda la familia, el domingo ir al cine o a comer, y eso te lo da el trabajo, y así como somos los yucas trabajadores, gente honesta y por eso hemos construido esta gran sociedad.

Con todo este cúmulo de experiencia ¿hay algo que te hace falta por realizar?

Me siento un hombre realizado como ser humano, empresario, político y mientras Dios me dé salud seguiré trabajando por Yucatán.

Todos saben que desde hace muchos años estoy construyendo un proyecto que se llama Yucatán y que el día de mañana me gustaría encabezarlo siendo Gobernador del Estado, lo he luchado durante 30 años, soy un hombre de trabajo, me considero una persona honesta, de valores, un yucateco luchón como muchos, tengo la experiencia, la capacidad, hablo todos los idiomas de Yucatán, porque me ha tocado la suerte y oportunidad de convivir con campesinos, obreros, taxistas, jóvenes, mujeres emprendedoras, emprendedores que hoy son empresarios, he estado al lado de los adultos mayores.

Hoy Yucatán va por un buen rumbo, Mauricio Vila lo ha hecho muy bien, tenemos seguridad, inversión extranjera, crecimiento económico, turístico y hay que redoblar el paso.