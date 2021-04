Hace algunos años un amigo médico me contó que en alguna ocasión a la clínica en que trabajaba había llegado una mujer con un problema de salud, realizado el diagnóstico él mismo procedió a darle el tratamiento respectivo, pero durante un tiempo más la salud de la mujer no solo no se recuperaba sino que incluso empeoraba, ante los nulos resultados se procedió a otra serie de análisis y cuál sería la sorpresa al enterarse que los nuevos resultados indicaban otro padecimiento. El diagnóstico anterior era de otro paciente y erróneamente se había tomado para ella; su recuperación no solo fue más tardada sino más dolorosa; consternado y avergonzado mi amigo se esforzaba por recuperar la salud de su paciente, varios meses después ella lo volvió a visitar, pero lejos de reclamarle, su intención era brindarle tranquilidad y demostrarle lo bien que se encontraba.

Todos entendemos en teoría que errar es humano, pero cuando el error nos lastima, nos marca con el sufrimiento, y ante el dolor hay que tener un gran espíritu, una gran claridad de alma y una buena dosis de bondad para poder llevar a la vida real el pensamiento de que cualquiera puede equivocarse, cuando alguien se equivoca marcando nuestra carne o nuestro corazón, es cuando realmente ponemos a prueba nuestro entendimiento de que cualquiera puede equivocarse.

No creo que realmente exista un “derecho” a equivocarse, nadie tiene ese derecho, lo que si tenemos es el derecho a ser comprendidos en nuestros errores, a que nuestros desaciertos, errores de juicio o francas tonterías sean miradas con piedad, entendiendo todos que los seres humanos no somos perfectos pero si perfectibles, ni somos ni llegaremos a la perfección, al menos no en esta vida, pero podemos tender a ella y parte de nuestra misión en el mundo es irnos puliendo como seres humanos, mejorándonos día a día y siendo hoy un poquito mejores que ayer.

La intolerancia a los errores me parece más propia de los jóvenes, ya que para ellos en algún momento de su vida todo es o blanco o negro, o bueno o malo, los años de vida nos dan la oportunidad de ver que hay demasiados matices en la vida como para ser tan categóricos, debemos todos desear lo bueno y aspirar al ideal, pero aceptar a los seres humanos como son significa cargarnos al hombro unos buenos costales repletos de perdón ante los errores propios y los ajenos.

De hecho el ser humano llega a ser más maduro mientras mayor capacidad de perdón logra desarrollar, llegamos a poder perdonar cuando nos damos cuenta de cuanto necesitamos en nuestra propia vida, si comprendemos la necesidad de ser dispensados por nuestras miserias podremos entonces comprender con mayor certeza, los seres humanos hermanados en el error estamos también hermanados en el perdón, es en la visión profunda de nuestra realidad imperfecta donde encontraremos la razón del perdón.