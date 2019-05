Transporte público de Mérida, un 'espantapájaros' turístico

Guadalupe Adrián/Mérida

El transporte público en Mérida atraviesa por un mal momento: los usuarios denuncian deficiencias en el servicio, desde el recorte de corridas hasta la operación de unidades viejas y en pésimo estado, lo que queda en evidencia con las constantes fallas y hasta el incendio de unidades.

La capital yucateca es la ciudad más segura del país y tiene muchas bondades, pero, afirman los usuarios, cualquier persona que haya viajado en un autobús o una combi constata que el transporte público es uno de los puntos débiles de la ciudad.

Indicaron que en algunas colonias, como Villas de Oriente, los camiones, a partir de las 20:00 horas, ya no ingresan al fraccionamiento; los operadores dicen que las calles están feas y no hay suficiente pasaje para llegar hasta el final de la ruta, lo cual afecta a las personas que salen tarde de su trabajo y no tienen cómo regresar o deben tomar un taxi, lo que representa un costo mayor.

Otros usuarios comentaron que en el fraccionamiento Las Américas, el último camión ingresa a las 22:00 horas, por lo que los habitantes, si necesitan salir y trasladarse al centro, tendrán que tomar un taxi, que cobra cerca de 200 pesos, porque está después del Periférico y la tarifa es más alta por ser nocturna.

Otro problema que se ha suscitado, dicen, es que en la ruta de combis de Macroplaza, los choferes separan lugares en la última corrida de las 10 de la noche y no dejan subir a los pasajeros, alegando que está lleno, aunque queden lugares, lo anterior con el fin de que recojan pasaje en el camino.

“¿Está permitido separar lugar?, preguntó una pasajera que se quedó sin tomar la última combi y tuvo que optar por otra ruta para llegar a su destino. El checador de combis le dijo que no, pero nada pudo hacer.

Otra queja de pasajeros es que con la reducción de la tarifa, los choferes indican que no tienen 50 centavos para dar cambio, y cobran 8 pesos o amenazan con no llevarlos.