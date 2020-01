Universidad Anáhuac celebra 35 años con carrera a favor del medio ambiente

Henry Chablé/Mérida

La Universidad Anáhuac Mayab confirmó su compromiso con el medio ambiente, y lo dejará en claro el próximo domingo 26 de enero, con la realización de la IX edición de la Carrera 10K Anáhuac-FinBe, que tendrá como salida y meta la explanada central de la institución educativa, a partir de las 07:00 horas.

Bajo el lema “Orange Is The New Green” se llevará a cabo la competencia que también servirá para conmemorar los 35 años de la Universidad, por lo que se espera una gran fiesta deportiva.

Ayer, en conferencia de prensa realizada en conocido restaurante, Spencer Montes Quiroz, vicerrector en Formación Integral de la institución, y Alfredo Solís Castilla, coordinador de deportes de la Universidad, se encargaron de dar los pormenores del evento.

De acuerdo con Montes Quiroz, en esta ocasión esperan la asistencia de alrededor de mil 900 corredores, ya que se contará con las pruebas de la carrera de 10 kilómetros, caminata de 5 kilómetros, en la cual hay la posibilidad de que el corredor se inscriba con su mascota, debido a que será un evento pet friendly, y las categorías infantiles, todas en rama varonil y femenil.

La competencia se disputará en las divisiones libre, submaster, master, veteranos, alumnos y colaboradores. Los ganadores absolutos obtendrán 5 mil pesos.

Las inscripciones están disponibles en la página anahuacmayab.mx y Dashport.run, con un precio de preventa, antes del 15 de enero, de $180 para 5 y 10 kilómetros, y $120 el registro infantil.

En el evento se aplicarán una serie de acciones en pro del medio ambiente bajo el concepto de las 3 R: Reusar, Reducir y Reciclar.