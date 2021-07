Universidad Modelo ofrece diplomado internacional sobre derechos humanos

MÉRIDA.- La educación para la construcción de culturas de paz, ciudadanías y derechos humanos es especialmente importante en el contexto actual del mundo y ante una crisis ética en que se debate la región latinoamericana.

Por ello la Universidad Modelo en conjunto con Global Alliance for Ministries and Infrastructures of Peaceen su capítulo de América Latina y el Caribe, Académicos de la Universidad de La Serena, Chile e invitados de diversas organizaciones y universidades de América Latina, creamos esta propuesta de educación continua para construir espacios de aprendizaje mediante herramientas teórico-prácticas que conduzcan al análisis, reflexión y estrategias de incidencia en el actual contexto latinoamericano.

Este programa está dirigido a profesionales de América Latina, de diversas disciplinas que tenga interés en formarse como agentes sociales de cambio, desde sus espacios y roles que ocupan en la sociedad, para atender la demanda creciente en saberes y prácticas en la construcción, fortalecimiento y promoción de las Culturas de Paz, Ciudadanías y Derechos Humanos, esperando promover sociedades más justas, acogedoras y humanas.

Inicia el 31 de agosto de 2021 con sesiones quincenales los días martes, viernes y sábado. Salvo algunas excepciones que las sesiones serán continuas. Y concluye el 18 de diciembre de 2021.

En total se impartirán 100 horas distribuidas en seis módulos donde participan profesores de diversas instituciones de América Latina con amplia experiencia en los temas. Y se han destinado 20 horas para el desarrollo de proyectos colectivos por quienes participen.

Estos son los títulos de los seis módulos de este programa:

Contextos y desafíos en latinoamericana de las Culturas de Paz, Ciudadanías y DDHH.

2. Introducción a las Culturas de Paz, Ciudadanías y DDHH.

3. Planteamientos teórico-metodológicos de la Educación para los Derechos Humanos y las Paces.

4. Ciudadanías, movimientos sociales no violentos, activismo. Nuevos espacios de construcción de aprendizajes.

5. Políticas públicas en la gestión y administración de las Culturas de Paz, Ciudadanías y DDHH.

6. Planeación, proyectos, prácticas, mecanismos y herramientas aplicables a los diversos campos laborales y profesionales de quienes participan





Este programa está siendo coordinado por:

Alicia Cabezudo – GAMIP ALC y Universidad del Rosario, Argentina.

Edgardo Carabantes Olivares- Universidad de la Serena, Chile

Marcela Montero Mendoza- Universidad Modelo, Yuc. México.

Participan también en el claustro, por parte de México y de la Universidad Modelo: Jorge Tuffic Villalobos Esma, Hugo A. Pérez Polanco y Jorge Fernández Mendiburu. De Chile, de la Universidad de la Serena y de la Universidad de Chile participan: Deborah Ortega Valenzuela, José Antonio Olivares Mena, Lieta Vivaldi Macho, Adriana Rojas y Gabriel Salazar Vergara. De Argentina de las Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional del Rosario: Guillermo Alberto Rios y Matías Penhos. De Colombia: César Torres.

¿Dónde inscribirse?

Mayor información: [email protected]

Tel: (+52 1) 9999 076874