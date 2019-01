Patricia Itzá/MÉRIDA

El modelo de financiamiento y gasto de las universidades públicas estatales es insostenible, concluyó un diagnóstico elaborado para la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que pone en serios aprietos la estabilidad de estos institutos educativos, como es el caso de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

El estudio incluye a todas las universidades del país, las cuales tienen un problema en común: no existen recursos suficientes para que se sostengan.

Y es que el crecimiento en la matrícula y personal docente, el alza en los salarios y prestaciones, el desorden en el sistema de pensiones, aunados a la escasez de recursos –por no mencionar la discrecionalidad de su asignación y gasto–, hacen que las finanzas de dichos institutos estén colapsadas.

Este problema se agrava ante la dinámica de negociación presupuestaria que ha imperado en los últimos años en el país, que además de discrecional y opaca, ha sido ineficaz para combatir el problema financiero de las universidades.

Según el estudio, para resolverlo es necesario definir reglas claras para la asignación de recursos públicos; comprometer a las Universidades Públicas Estatales (UPE) a incrementar sus ingresos propios, frenar el incremento desordenado de salarios y prestaciones, y reformar el esquema de pensiones.

Cabe indicar que los gobiernos estatales aportan recursos a las UPE, a través de subsidios ordinarios y extraordinarios.

Por ejemplo, en 2017 la Uady recibió alrededor de dos mil 250 millones de pesos, de los cuales el 90 por ciento fue subsidio federal, pero el resto fue recurso estatal y por ingresos propios.

El principal capítulo de gasto en las UPE es el de servicios personales y la Uady destinó desde 2014 al 2017 entre el 73.7 por ciento al 79.7 por ciento de su presupuesto a servicios personales, mientras que los materiales y suministros representan el 5 por ciento y los gastos generales un 15 por ciento.

71 mil pesos por alumno

Otro de los temas importantes es el gasto público por alumno, que es una medida que describe el esfuerzo financiero que realiza un país para atender los requerimientos de su sistema de enseñanza.

La distribución de recursos federales entre universidades públicas no es homogénea. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Yucatán recibió 71 mil 730 pesos por estudiante, mientras que la Universidad de Guadalajara, 20 mil 270 pesos de recursos públicos federales. No obstante, es importante destacar que el gasto por alumno crece no solo en función del presupuesto asignado, sino también del tamaño de la matrícula; de modo que una universidad con poca matrícula puede reflejar un gasto menor por alumno.

Por ejemplo, en 2017 la Universidad Autónoma de Campeche contó con el mayor gasto anual por alumno, con 112 mil 391 pesos, a pesar de que matrícula fue de apenas siete mil 133 alumnos.

En contraste, la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuyo gasto anual por alumno fue de 46 mil pesos, registró una matrícula de 107 mil 600 alumnos (solo en educación superior).

De ahí la premisa de que deben existir reglas claras para la asignación de recursos públicos con base en indicadores de desempeño, transparencia y eficacia.

Pago a catedráticos

En 2017, la Universidad Autónoma de Yucatán recibió del subsidio federal ordinario dos mil millones 13 mil pesos, de los cuales el 82 por ciento se destinó al pago de salarios, principalmente de los catedráticos.

A diferencia de la educación básica, cuya planta académica recibe una formación específica para la docencia, la educación terciaria se integra por profesionales que han optado por la enseñanza o la investigación en lugar de desarrollarse en el campo laboral de su profesión, y que, por las exigencias de estándares de calidad, instrumentados a partir de la década de los 90, se han habilitado con los máximos grados académicos (maestrías y doctorado).

Los salarios y las prestaciones laborales que se otorgan han sido el principal atractivo para incorporar como catedráticos universitarios a expertos de las distintas áreas del conocimiento, lo que demanda una mayor inversión por parte del estado.

Por ello, organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han hecho énfasis sobre la atención que los gobiernos deben observar en este rubro, principalmente con la asignación de un mayor presupuesto público.

Pero la operación de la Universidad Autónoma ha sido posible gracias a los recursos extraordinarios recibidos, mismos que les permiten cumplir con las responsabilidades contraídas con los trabajadores, descritas en los contratos colectivos de trabajo.

Otra de las razones por las que el presupuesto es insuficiente es que el personal no docente está regulado por los contratos colectivos de trabajo firmados con sindicatos, en el caso de la Uady, se rige por la Asociación de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Yucatán (Apauady) y la Asociación Única de Trabajadores Administrativos y Manuales de la Universidad Autónoma de Yucatán (Autamuady) en donde éstas, así como en gran parte del país, han conseguido que las prestaciones del personal afiliado sean superiores a las señaladas por la Ley Federal del Trabajo (LFT), incrementando los gastos en los servicios personales.

La Uady en este tema se encuentra entre las universidades de las que tiene mayores privilegios para sus empleados, debido a que normalmente a un trabajador se le proporciona un aguinaldo por el equivalente a 15 días en la mayoría de los casos.

De igual manera las jubilaciones son una parte importante en el presupuesto, al respecto, otros estudios realizados por expertos y la SEP han recomendado que se aumente la edad de jubilación hasta los 65 años, con un mínimo de años de servicio de 40.

Además, que el retiro del personal contratado antes de la reforma sea después de los 20 o 25 años de trabajo, se implementen programas para retener a los trabajadores, se eliminen las dobles pensiones, se establezcan topes máximos de salario de jubilación y se gestionen mayores aportaciones federales y se limiten.