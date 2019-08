Este sábado música y cultura urbana en el festival "Urbanika" 2019

Novedades Yucatán/MÉRIDA

Los jóvenes, la música y cultura urbana serán los protagonistas del primer festival “Urbánika" 2019, este sábado 10 de agosto en el Centro Cultural del Sur.

Será una jornada de cinco horas para disfrutar diferentes expresiones de arte urbano, entre exhibiciones de breakdance, hip hop, skatebording, freestyle, música, cine documental y talleres.

Nano “El Cenzontle”, músico yucateco del género urbano, destacó este tipo de eventos para fomentar la cultura del hip hop, ya que incluye cuatro elementos que componen dicho género y que estarán presentes en el festival: breakdance, freestyle, rapeo y el graffiti.

Además de presentar su música impartirá un taller de escritura en el que compartirá tips y experiencias de 16 años de aprendizajes en el rap.

Por su parte, Pablo Milán Cabrera, quien tiene a su cargo la organización general de la actividad, expuso que es una gran oportunidad conocer a artistas con experiencia en música urbana y que la juventud se acerque a los talleres y actividades.

“Urbánika 2019” se realizará de 4 de la tarde a 9 de la noche. Abrirá la exhibición del DJ Boogie, un personaje de la escena local, seguido de los sonidos del hip hop local con el grupo “Cuarto de sonido”, que presentarán su más reciente material con ritmos de rap.

También, estará Ras Markkus, músico mexicano que en más de dos décadas ha mantenido a su estilo “under”, sonidos dub y es considerado uno de los fundadores del ragamuffin en México.

Freestyle

Uno de los momentos más esperados será la exhibición de freestyle con el grupo “El Olimpo”, una liga de batallas de expresiones de arte urbano que ha ido creciendo en el gusto juvenil de Mérida.

El programa contempla la exhibición de breakdance con Street Master Crew, un grupo de jóvenes apasionados por el baile callejero con varios años de formación.

Como número final estará como invitado Eptos Uno, considerado uno de los máximos exponentes del hip hop mexicano.

El artista, oriundo de Ciudad Obregón, Sonora, ha sido ganador de la Red Bull Batalla de los Gallos en 2007, se ha presentado en foros de México, Venezuela, Chile, Argentina, Costa Rica y recientemente firmó con Universal Music para llevar su música a otros escenarios internacionales.

Además del taller de escritura de Nano “El Cenzontle” también se abrirá otro de graffiti y uno más de DJ, para este último se instalarán tornamesas para que los jóvenes aprendan esta actividad.

Complementa el programa la exhibición de Skateboarding por Zona Skate y la proyección de cine con “Something from Nothing: The Art of Rap”, un documental dirigido por el legendario rapero Ice T. que presenta la historia de cómo creció el rap en América.

Pablo Milán agregó que el principal desafío de festival será que los jóvenes vean en este un espacio positivo para desarrollarse y aprender más de la cultural del hip hop y puedan enfocar su tiempo en cosas de provecho con la cultura. Todas las actividades serán con entrada gratuita.

El Centro Cultural del Sur se ubica en la calle 165, número 304 “E” entre 84 “A” y 84 “B”, colonia Emiliano Zapata Sur III.