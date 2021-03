Andamos por la vida cuestionando y buscando cuál será nuestra misión en ella, pero, en ocasiones, tenemos esa oportunidad de explotar al máximo nuestras virtudes y no la vemos ni siquiera si están en nuestras narices. Pero, en esta ocasión, me gustaría enfocarme en la situación en la que no podemos detectar nuestras habilidades, virtudes o fortalezas, que nos van a llevar a escalar con éxito las montañas más altas y complicadas de nuestra existencia. Y sí, aunque parezca raro, a veces estamos tan sumidos en nuestra burbuja que no percibimos de qué manera podemos detectar nuestras fortalezas.

Aquí cinco formas de encontrar tus fortalezas:

1.- Reconoce lo que haces diferente a los demás.- Todos tenemos alguna conducta o “vicio” que hacemos diferente a los demás. En el beisbol hay formas “raras” de batear o pitchear, en el futbol formas de pegarle a la pelota, en el trabajo, cualquiera que éste sea, el proceso creativo para desarrollar una estrategia, etc. Reconoce que actividad tienes tú que realizas diferente a las demás personas o en la que tu proceso es poco común, y analizala.

2.- Identifica si causa emociones.- Si esa actividad que tú haces diferente a los demás te causa una emoción que en ocasiones es indescriptible, estás cada vez más cerca de encontrar tu fortaleza principal. Si lo que haces, cualquiera que esto sea, no te apasiona, anticipadamente te digo que estás perdiendo tu tiempo en este mundo y por ahí no va tu búsqueda.

3.- Evalúa tu nivel de profesionalismo.- Si lo que haces te apasiona, sólo te queda probar que, por decirlo de una manera decente, seas el más fregón haciéndolo o por lo menos que tu nivel sea muy destacado entre los grandes de la disciplina que realices, cualquiera que ésta sea. Logrando esto, lo demás viene en consecuencia.

4.- No te importan los títulos de nobleza.- La primera consecuencia de lo anterior es que los títulos profesionales y los nombres de los puestos te dejan de importar. Las responsabilidades se miden por personas y no por puestos. Se quedan sólo por cuestiones de organización, pero para ti es segundo plano, te interesan más los resultados obtenidos.

5.- El dinero entra en aumento.- Y por último, como consecuencia de todo lo anterior, el dinero entra en automático y cada vez en mayores cantidades. Lo que comenzaste haciendo por pasión se convierte en tu mayor fuente de ingresos. Y ahí, justo ahí, es cuando ya puedes decir concretamente que encontraste tu fortaleza.