Nalleli Calderón/MÉRIDA

Realizar un viaje a casi cualquier parte del mundo es en la actualidad más fácil de lo que muchos creen debido a lo sencillo que resulta reservar hospedaje y boletos de avión, entre otros servicios, por medio de plataformas digitales que simplifican la búsqueda de las mejores opciones a precios más bajos, pero algunas veces eso representa riesgos para los usuarios.

La rápida propagación de páginas de internet que promocionan bienes y servicios para los amantes de los viajes ha ocasionado que el número de viajeros se incremente al notar que durante algunas temporadas del año hay mayor oportunidad para “cazar” ofertas únicas e irrepetibles para recorrer el mundo.

Años atrás viajar estaba más enfocado al concepto de trabajo o vacaciones familiares con una duración corta, debido a que los costos de hospedajes y de avión eran altos, no obstante, el panorama actual es muy diferente y las modalidades han cambiado de manera radical.

Las nuevas tendencias en la manera de viajar han generado que cada vez más personas, jóvenes o adultos, se interesen en ahorrar dinero para conocer el mundo, en lugar de comprar un auto, una casa o bienes materiales.

Cada vez más personas, jóvenes o adultos, se interesan en ahorrar dinero para conocer el mundo. (Archivo/Sipse)

Inversión

Por el contrario, lo invierten en experiencias asociadas con el conocimiento de nuevas culturas, lugares y personas, con las que además establecen redes de comunicación y amistad de las que en un futuro pueden hacer uso para un nuevo viaje o recomendación para alguien más en caso de necesitar ayuda o recomendaciones del lugar que visitan.

Derivado de estas redes de comunicación han surgido plataformas como Airbnb, por medio de la cual se ofrecen espacios de hospedaje, en más de 96 países del mundo, con distintas características que se adaptan a las necesidades de los viajeros, según el número de éstos, si buscan espacios privados o compartidos, la ubicación, el costo del día y de los servicios que se ofrecen, entre otros.

Otros grupos que también surgieron por todo el mundo, fueron los de couchsurfing, integrados por personas que aman viajar y hacer amistades, por lo que ofrecen alojamiento por cuotas moderadas que muchas veces son representativas porque incluso hay quieres únicamente lo hacen para ayudar a los demás y conocer personas de otros países e intercambiar experiencias de viajes.

Otros grupos que también surgieron por todo el mundo, fueron los de couchsurfing, integrados por personas que aman viajar. (Archivo/Sipse)

Si bien es cierto que estas nuevas formas de viajar y conocer a personas de todo el mundo resulta una idea brillante para disminuir de manera significativa el gasto en los viajes, puede traer consigo diversos riesgos para la seguridad y salud de quienes los utilizan, pues son plataformas no reguladas y que no garantizan al 100 por ciento los servicios que ofrecen.

Desde hace algunos años cuando se popularizaron estas modalidades, se han registrado casos de usuarios que reportan que en las casas, habitaciones o espacios de hospedaje a los que llegan no son lo que vieron en las imágenes, no son espacios seguros, no tienen medidas de seguridad y protección civil necesarias, no cuentan con servicios básicos o presentan desperfectos.

En los peores casos, la persona que rentó el espacio no aparece, el espacio no existe o puede resultar alguien incómodo durante el periodo de estancia, si se trata de un lugar compartido con espacios comunes.

Cabe destacar que desde hace algún tiempo, el sector hotelero de la entidad ha pugnado por que las plataformas digitales sean reguladas y estén en las mismas condiciones para ofrecer servicios que quienes están en la formalidad y pagan impuestos.