MÉRIDA, Yuc.- Este martes inició la jornada de vacunación con primera dosis a jóvenes de 18 a 29 años de Mérida, quienes desde temprana hora acudieron a los macrocentros y módulos de vacunación instalados de manera estratégica en la capital yucateca.

En esta nueva etapa de vacunación en Mérida también se estarán aplicando solamente la primera dosis a personas pertenecientes a los grupos de edad de 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 años y mayores de 60, así como a mujeres embarazadas.

No se estará aplicando segunda dosis de la vacuna, por lo que se invita a no acudir a quienes ya tienen la primera porque no serán vacunados y para evitar aglomeraciones.

En Mérida, la vacunación se desarrolla hasta este domingo 12 de septiembre en 2 macrocentros y 7 módulos distribuidos estratégicamente en la ciudad, en horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde de la siguiente forma:

Este día se está vacunando a los que nacieron en los meses de enero y febrero.

El miércoles 8 de septiembre a los de marzo y abril.

a los de marzo y abril. El jueves 9 de septiembre a los de mayo y junio.

a los de mayo y junio. El viernes 10 de septiembre a los que cumplen en julio y agosto.

a los que cumplen en julio y agosto. El sábado 11 de septiembre a los de septiembre y octubre.

a los de septiembre y octubre. El domingo 12 de septiembre a los de noviembre y diciembre.

Sedes de vacunación

Los espacios habilitados para llevar a cabo esta tarea son los Macrocentros de vacunación habilitados en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y el Multigimnasio “Socorro Cerón” de la Unidad Deportiva Kukulcán.

También, la Unidad Deportiva Inalámbrica, el Gimnasio Polifuncional, el Hospital Militar Regional de Especialidades (HMRE) y la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).

Asimismo, la Unidad Deportiva Villa Palmira, el 11 Batallón de Infantería y la Base Aérea Militar Número 8.

Vacunas municipios

Mañana miércoles 8 de septiembre se administrarán segundas dosis de Sinovac a jóvenes que viven en Akil, Tinum, Tekit, Conkal, Chichimilá, Seyé, Dzilam González, Baca, Uayma y Sucilá.

Finalmente, el jueves 9 de septiembre este proceso concluirá con la vacunación en las demarcaciones de Chumayel, Yaxkukul, Cantamayec, Yobaín, Bokobá, Sudzal y Sanahcat.

Segundas dosis en municipios

Cabe recordar que, este lunes inició el proceso con la vacunación de la segunda dosis a jóvenes yucatecos de 18-29 años de: Valladolid, Progreso, Tekax, Chemax, Ticul, Oxkutzcab, Motul, Hunucmá, Izamal y Peto, donde se aplicaron un total de 19,383 vacunas.

De manera específica, en Valladolid se administraron 1,890 dosis; en Progreso, 2,112; en Tekax, 2,616; en Chemax, 1,190; en Ticul, 2,640; en Oxkutzcab, 1,789; en Motul, 1,520; en Hunucmá, 2,560; en Izamal, 2,000; y en Peto, 1,066.

