Médicos de primer contacto, olvidados en vacunas contra Covid

MÉRIDA, Yucatán.- Tanto en hospitales familiares del primer nivel de atención como en consultorios particulares que dan servicio en pequeñas clínicas o en espacios anexos a las farmacias, muchos pacientes con síntomas de Covid-19 en Yucatán han sido atendidos por médicos generales o familiares, que son el primer contacto de estas personas.

Estos galenos son de los que mayor riesgo corren ya que quienes recurren a ellos no saben con certeza si presentan o no la infección, y en ocasiones no brindan información verídica acerca de sus síntomas, para evitar ser enviados a hospitales o que les apliquen la prueba para la detección del padecimiento respiratorio.

Estos doctores forman, junto al personal de hospitales públicos y privados, la primera línea de defensa en la pandemia generada por el SARS-CoV-2, pero el Gobierno federal no los incluyó en la fase inicial del Plan Nacional de Vacunación.

En Yucatán son aproximadamente mil 500 los que ejercen la medicina familiar y atienden en su mayoría a los pacientes con síntomas leves, que en proporción conforman el 60 por ciento del total de casos de Covid-19.

Los médicos de primer contacto en el sector público laboran en: Unidades de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); centros de Salud de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) y clínicas familiares del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Consultado respecto de los riesgos que corren los médicos de primer contacto, el doctor José Antonio Tzab Ortiz, presidente del Colegio de Especialistas y Residentes de Medicina Familiar del Estado de Yucatán, señaló que si bien vale la pena resaltar el trabajo arduo y valioso que ha tenido en general todo el personal de salud durante la pandemia por el Covid-19, merece especial atención la labor de los médicos familiares que se desempeñan en el primer nivel brindando atención a todos los grupos de edad, desde recién nacidos hasta adultos mayores, así como a sus familias.

“Los médicos familiares nos encargamos de resolver aproximadamente entre el 80 y 90 por ciento de los principales problemas de salud que aquejan a la población. El grupo de medicina familiar, por ser con frecuencia el primer contacto con el paciente, se encuentra en especial exposición ante el posible contagio por Covid-19, ya que tiene que tratar con una gran cantidad de pacientes todos los días, potenciales portadores asintomáticos o sintomáticos, que por temor o desconocimiento no lo refieren en los filtros de las unidades”, destacó.

Dijo que no se debe dejar de lado a este gran grupo de profesionales, que día con día brindan su mayor esfuerzo para poder mantener la salud de la población y que, en conjunto con los demás niveles de atención, son pilares para mantener la salud de las familias.

La exigencia

En este contexto, el Dr. Tzab Ortiz dijo que la vacunación que avanza en Yucatán debe contemplar a todos los profesionales de la salud de todos los niveles, incluidos desde luego a los de atención primaria, a fin de que estén mejor protegidos para seguir atendiendo a todos los pacientes que lo requieran y apoyar en la difusión de las medidas de prevención para evitar contagios del virus, como el lavado de las manos, uso de cubrebocas, el distanciamiento social y el buscar atención de manera oportuna en caso de presentar algún síntoma.

“No olvidemos que debemos de proteger a quienes nos cuidan para que puedan continuar sin interrupciones con esta noble labor”, puntualizó.

Otro punto a considerar es que a los consultorios particulares de médicos generales y/o familiares ubicados en colonias y fraccionamientos de la ciudad o anexos a farmacias, ante la saturación de las clínicas y hospitales han llegado muchos pacientes con síntomas de Covid-19, a raíz de que detonó la emergencia sanitaria.

Estos doctores particulares han sido parte de la primera línea de atención en la pandemia al contener miles de casos que hubieran presionado más al ya saturado sistema de salud pública.

Sin embargo, parece que estos esfuerzos son insuficientes para las autoridades de salud federal, ya que no han imnplementado una logística específica para que este sector, que incluye médicos, personal de enfermería y trabajadores técnicos, reciba de manera prioritaria la vacuna contra Covid-19, ya que sólo se ha limitado a pedirles paciencia para “incorporar a otros grupos”, sin considerar a los médicos que ejercen de forma privada.

A pesar de que ha habido acercamientos de los empresarios de farmacias con la Federación para tratar el tema de la vacunación a los médicos que trabajan en los consultorios adjuntos, no existe un compromiso formal o fecha para iniciar la inmunización entre este personal.

Aunque el subsecretario de Salud, Hugo LópezGatell, prometió en su cuenta de Twitter considerar al personal de salud adjunto a farmacias, hasta el momento este grupo sigue laborando frente a la pandemia sin más protección que la que otorga un cubrebocas y la careta y con la incertidumbre de no saber cuándo serán considerados candidatos a recibir la vacuna que les brinde protección contra el coronavirus.

