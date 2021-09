Este miércoles 29 aplicarán segunda dosis a rezagados en Mérida

MÉRIDA, Yuc.- Este miércoles 29 de septiembre se aplicará en Mérida únicamente la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus a personas que faltan por completar su esquema.

Este proceso se llevará a cabo en el macrocentro del Multigimnasio “Socorro Cerón” de la Unidad Deportiva "Kukulcán".

Para que la persona reciba la segunda vacuna, es indispensable que acuda con su certificado impreso de vacunación Covid, el cual puede obtener en la página web https://cvcovid.salud.gob.mx.

No se aceptarán hojas de vacunación

No se aceptarán las hojas de vacunación en las que se aplicó la primera dosis y el único documento que será válido es dicho certificado, que deberá ser descargado por internet e impreso.

No se aplicará la vacuna a quienes no cumplan con los requisitos, por lo que se invita a no acudir si no se cuenta con la documentación, porque no serán vacunados y para evitar aglomeraciones.

¿Dónde la aplicarán?

La vacunación se desarrollará únicamente este miércoles 29 de septiembre en el Macrocentro del Multigimnasio “Socorro Cerón” de la Unidad Deportiva "Kukulcán", en horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Recomendaciones

Se recomienda a la población lo siguiente:

Si te llega un mensaje de texto, respeta las indicaciones. No es necesario llegar con horas de anticipación. Tomar los medicamentos como de costumbre. Tomar alimentos antes de acudir a la cita. Usar ropa cómoda y de manga corta.

