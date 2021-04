Llega por fin a Mérida el oro transparente, la tan esperada vacuna que promete proteger a nuestros seres amados más vulnerables, sin embargo, he recibido demasiadas preguntas en estos días sobre la vacuna encontrando que muchos pacientes no desean ser vacunados por el miedo a la misma. Este miedo se origina por dos vertientes, la primera, los muy sonados casos de trombosis que la vacuna Oxford-AztraZeneca está presentando y segundo, que ésta vacuna salió al mercado aún sin completar varios estudios bajo la premisa de la urgencia de vacunar a la población mundial. Así que, el miedo a la aplicación es bastante comprensible, en especial si sumamos la gran desconfianza que mucha gente tiene a nuestro gobierno federal que terminó consiguiendo "casi, casi" las sobras de los lotes de vacunación y por lo mismo, se están aplicando las vacunas poco estudiadas en nuestro país.

Pero vamos a tratar de entender un poco más a la vacuna que se le está aplicando a los emeritenses con el fin de que puedan tomar la mejor decisión, la propia e informada. En primer lugar, les hago saber que, su servidor, si tuviera la oportunidad de vacunarse, lo haría con mucha emoción, la necesidad de protegerme supera por mucho los riesgos de aplicación debido a la fuerte exposición que tengo al virus. En el caso de los adultos mayores, el problema no está en la cantidad de exposición sino en el riesgo tan elevado de mortalidad que presentan, el cual parece que en Yucatán es mayor que en otras partes del mundo.

Está vacuna no está hecha de virus atenuados, así que colocarsela no hace que te dé Covid, catarro, ni nada parecido. Sobre la eficacia de la vacuna, la OMS habla de 63.09% aunque otras fuentes reportan 70 e incluso 80% un mes después de la aplicación de la segunda dosis.

Las dosis son iguales, 0.5 ml dentro de la jeringa. La segunda dosis debe de aplicarse entre la semana 8 y 12 posterior a la aplicación de la primera, aunque las guías europeas dicen que puede ser al mes de la primera dosis

En cuanto a la duración del efecto de protección contra el Covid aún no se sabe cuánto tiempo durará, se piensa que podría ser de un año, pero algo es algo ¿No?

Y por último, del famoso efecto adverso no se sabe mucho, según la Agencia Europea de Medicamentos solo el 0,0003 de los vacunados lo han presentado y se trata de la generación de un trombo, es decir, un coágulo, el cual, en caso de viajar por el torrente sanguíneo, podría generar diversos males. Aunque no está demostrado que pueda ser útil para evitar dicho efecto adverso, no vería absurdo el hecho de administrarle un antiagregante plaquetario al paciente durante el mes posterior a la aplicación de la vacuna para así prevenir cualquier coágulo.

Concluyendo, tener el derecho a ser vacunado es un privilegio, las probabilidades de que pase algo malo al ponérsela son mínimas en comparación con el riesgo se no aplicarsela. Espero que con esta información se sienta más seguro al momento se tomar una decisión y, si aún tiene dudas, por favor, comuníquese con su médico de confianza.