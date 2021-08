Aunque sean asintomáticos, niños pueden llevar variante Delta a 9 familiares

MÉRIDA, Yuc.- Ante el hecho de que la vacuna contra el coronavirus aún no existe para los niños en México, muchas madres y padres de Yucatán se preguntan cuál es el panorama ante el eventual regreso a clases presencial que se planea a nivel nacional a partir del 30 de agosto.

Al respecto, el infectólogo pediatra Adolfo Gonzalo Palma Chan, quien es presidente del Colegio de Pediatría del Estado de Yucatán, llamó a tener mucho cuidado pues los niños también se contagian de Covid y ahora más rápido con la variante Delta, que circula a nivel nacional.

En entrevista con Novedades Yucatán explicó que aunque la mayoría de casos de coronavirus en niños tiene secuelas leves, con la variante Delta los contagios se propagan más rápido y si un niño es asintomático puede contagiar hasta a 9 personas con esta nueva variante.

“Ahora tenemos variantes hasta llegar a la letra Delta, con características muy diferentes al virus original, por lo que cambian los componentes proteicos. En cuanto a la variante Delta, es más contagiosa porque ahora este virus contagia hasta a 9 personas a su alrededor, por lo que su capacidad de diseminación es mayor”.

Indicó que no se ha visto que dicha variante genere casos más graves pero sí infecta sobre todo a gente que no se ha vacunado o que no se ha enfermado de coronavirus.

“Por eso se ha notado una incidencia de contagio en personas jóvenes que no están totalmente inmunizadas o que no están inmunizadas, y además presentan comorbilidades”, detalló.

El especialista indicó que en estados como Monterrey hay un repunte de contagio entre adolescentes con la variante Delta y más de 7 estados tienen demostrado que el virus está causando el incremento de sus casos.

“Aquí en Yucatán no tenemos los datos de cuántos contagios hay entre jóvenes pero sí hay casos de Delta”.

En los niños, continuó, aunque sean asintomáticos pueden llevar el virus a sus familiares y en infantes sólo un 5 o 6% tendrá manifestaciones graves.

“Si yo tuviese hijos en edad escolar, no los llevaría a la escuela, hasta que haya vacunas”, aseveró.

Síntomas en niños

La mayoría de los niños tienen síntomas leves tras enfermarse de coronavirus, acotó Palma Chan, sin embargo, el virus lesiona el cerebro en casos leves, y no se sabe si eso va afectar a los niños en un futuro y si su desempeño se verá mermado por la enfermedad.

El especialista recordó que el Covid ha demostrado que genera cansancio físico y debilidad, así como cefalea.

También, lesiona el pulmón, cerebro, corazón y riñones, órganos vitales que a la larga pueden desarrollar una enfermedad crónica.

¿Cuándo habrá vacunas para menores de 18?

Al preguntarle sobre su opinión sobre el avance de la generación de vacunas para los distintos grupos de edad, el doctor señaló que aún no se sabe cuándo se va poder aplicar la vacuna a los niños que lo requieren, sobre todo ahora que viene el regreso a clases.

Detalló que todavía no hay ensayos de vacunación en niños más pequeños y para septiembre u octubre se podrá saber de estudios de esa clase.

Puntualizó que la única vacuna que hay para niños de 12 a 16 años es la Pfizer, que es con la que han hecho pruebas.

Medidas de prevención para el regreso a clases

El doctor Palma detalló que ya existen los protocolos para el regreso a clases, pero cada escuela tendrá que hacer sus adecuaciones.

“Las escuelas con recursos serán las que puedan aplicar las modificaciones que se requieren con más facilidad pero en las escuelas públicas no se ve cómo van hacerlo”, expresó.

Aseveró que hasta el momento el cubreboca sigue siendo uno de los recursos indispensables para protegernos.

“El uso del cubreboca es hasta el momento uno de los recursos indispensables para protegernos. Una persona que tiene las vacunas puede infectarse si no usa cubreboca y no se va enfermar de manera grave, pero va diseminar el virus”.

Por último, invitó a las personas que puedan hacerlo a vacunarse porque así se logrará alcanzar la inmunidad de rebaño más pronto.

“Las personas que no están vacunadas o infectadas generan que la inmunidad de rebaño se retrase y se requiere que un 90% de las personas estén vacunadas para generarla. Para alcanzar dicho porcentaje de personas vacunadas, a México le va tomar probablemente la mitad del año que viene”, finalizó.

