Patricia Itzá/Mérida

El próximo sábado 27, en el municipio de Valladolid, se llevará a cabo la Consulta para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con el fin de conocer sus necesidades, evento que llevará a cabo el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Yucatán.

El titular de la dependencia, Domitilo Carballo Cámara, informó que serán 16 ejes temáticos que se preguntarán en seis mesas, que estarán abiertas a todos aquellos relacionados con acciones a favor de los indígenas, así como los que se consideran parte de ese sector de la población.

“La consulta servirá para que a las comunidades se les otorguen los recursos que necesiten para cubrir sus demandas y no lo que consideren las autoridades, como se ha visto siempre, esto al establecerse como sujetos de derecho público”, expresó.

Dijo que para considerarse indígenas no necesariamente tiene que ser maya hablante, sino que también se tenga una autodeterminación para serlo, por lo que no hay una característica para determinar quién es y quién no.

“El resultado de la consulta es establecer una propuesta a la reforma constitucional indígena en la que también trabaja la Secretaría de Gobierno y el Indemaya, que funge como órgano garante de dicha actividad”, precisó el funcionario.

Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en varios estados de la República se realizaran las consultas, del 21 de junio al 4 de agosto, a través de Foros Regionales de Consulta.

El proceso de consulta a los pueblos indígenas es parte de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, en donde se dijo es necesario llevar a cabo la Reforma Constitucional para armonizar el artículo 2o. con los tratados internacionales que se han modificado según las necesidades de esta población y que en México no se ha tomado en cuenta.