Vecinos de Pensiones protestan porque llevan tres días sin luz

Vecinos de la colonia Residencial Pensiones IV Etapa bloquearon este viernes la calle 11 entre 56 y 58, en protesta por la falta de energía eléctrica debido a la quema de un transformador.

Afirman que hace tres días se presentó el problema y a pesar de haberlo reportado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no ha mandado personal a solucionarlo.

Molestos y desesperados porque no han podido realizar sus actividades cotidianas, además de que a se les descompusieron sus alimentos por falta de refrigeración, los quejosos hicieron un llamado a la paraestatal para atender su queja.

Advirtieron que no despejarán la calle hasta que se les cambie el transformador, que lleva varios años en mal estado y a pesar de que se ha insistido para solucionar este problema, la CFE responde que no cuenta con un equipo para sustituirlo.

Flor Carrillo, vecina afectada de la calle 11 A, dijo que el problema en esa zona se presentó el miércoles pasado, a causa de las fuertes lluvias y los vientos que provocaron que varios transformadores se quemaran.

Vecinos de Mérida molestos por la falta de luz

Refirió que son alrededor de 40 las viviendas afectadas por la falta de suministro eléctrico, cuyos propietarios acordaron bloquear la calle al tránsito vehicular para presionar a la CFE.

“Nos dijeron que ese mismo día iba a quedar listo el reporte, pero hasta ahora no nos han dicho nada, estamos desesperados porque nuestros alimentos se han echado a perder y ya es desesperante porque llevamos así tres días sin que nos den solución”, indicó.

Otros vecinos comentaron que el problema con el transformador no es nuevo, tiene más de 20 años en que cada vez que se presenta una fuerte lluvia se suspende la energía, pero a pesar de la insistencia de la gente, la CFE no ofrece una solución.

“Desde que reportamos el problema no ha venido nadie de la Comisión, ya llevamos así tres días y nos dicen que no tienen transformadores y que hasta que haya uno se va a cambiar; son buenos para cobrar, pero no hacen caso para atender nuestros reportes”, manifestó Rafael Viviezca.

Sufren por el intenso calor

En tanto, Roger Ramírez, otro de los inconformes, dijo que varios vecinos sufren de calor y moscos, pues al no poder activar sus ventiladores y aires acondicionados, se ven obligados a dormir con puertas y ventanas abiertas, por lo que desesperado pidió una solución.

Alrededor de las cinco de la tarde, la vocera de la CFE en la entidad informó que el problema quedaría resuelto en unas tres horas, es decir, por la noche ya se restablecería la electricidad en esa colonia de la ciudad.