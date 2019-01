Israel Cárdenas/MÉRIDA

El dictamen para establecer los límites territoriales entre Mérida y Kanasín enfrentó este miércoles a los diputados del PAN y PRD al grado de acusarse de “cínicos”, luego de que un grupo de habitantes de la colonia San Antonio Kaua III, al protestar por segunda ocasión ante el Poder Legislativo, pidió ser parte de la capital yucateca y no de Kanasín.

Los inconformes, quienes portaron pancartas, expusieron que durante más de 30 años han recibido atención de Mérida. El dictamen fue aprobado por mayoría de los diputados con lo que desaparecerán las llamadas “zonas de traslape”.

En la discusión del tema, el diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Alejandro Cuevas Mena presentó una propuesta suspensoria para el punto relacionado con el convenio entre Mérida y Kanasín, para que el asunto regresara a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales para continuar con su análisis y discusión; planteamiento que fue rechazado por mayoría.

A esto, la coordinadora de los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), Rosa Adriana Díaz Lizama, acusó de “cínico” a Cuevas Mena al señalar que un día antes en la sesión de Comisión de Puntos Constitucionales avaló la propuesta y durante la sesión plenaria de este miércoles pidió que ésta no se apruebe.

“No me canso de ver el nivel de cinismo de la persona que me antecedió en el uso de la palabra, y lo digo así con todo respeto para ustedes ciudadanos meridanos, porque la persona que acaba de terminar de hablar ayer votó a favor de este dictamen, y hoy viene a decir que siempre no está de acuerdo, a eso es llamarle cinismo”.

Cuevas Mena “respondió que “no creo que se deba denostar, avasallar, sin argumentos”. La aprobación de los límites entre Mérida y Kanasín generó gritos entre las personas que acudieron a protestar.

En la misma sesión se aprobó el dictamen sobre el convenio para la solución de conflictos de límites territoriales entre Mérida y Umán.

Por otra parte, en asuntos generales el pleno del Congreso aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado exhorte a la Secretaría de Pesca estatal a que realice la actualización del padrón de pescadores activos del litoral yucateco para la adecuada implementación del Programa de Empleo Temporal (PET) durante la veda del mero, que iniciará el 1 de febrero.