Venados aprovecha los cuatro puntos

Los Venados pueden estar doblemente felices, pues además de ganar como visitantes ante los Loros de Colima, sacaron provecho de la nueva regla del Ascenso MX que otorga 4 puntos a la victoria en terreno ajeno. Así pues, los nuestros, vistiendo los colores de aquellos campeones Venados del Mérida de David Patiño, azul y negro, salieron inspirados y con par de anotaciones en la primera mitad de Luis Sánchez y el uruguayo Gonzalo Camargo, superaron con relativas facilidades al anfitrión, 2-1. En los últimos minutos hubo dosis de emoción por el gol conseguido por Loros, con un remate de cabeza a 9’ de finalizar.

Incluso los movimientos para la parte complementaria ayudaron a Venados con los ingresos de Richard Okunorobo, Carlos Acosta y Sergio Nápoles. Otra vez volvió a ser un factor importante el guardameta de los ciervos Armando Navarrete, quien cumple su quinto torneo con la institución peninsular. Navarrete se está convirtiendo en un portero de época con los nuestros, así como lo han sido Homero Pasallo, Abraham Ramón, Arturo Aguiñaga, Héctor Quintero Morones, Saúl Sánchez, entre algunos que se han ganado el cariño del público. También el mediocampista y capitán Aldo Polo, quien goza del reconocimiento general.

Colima ofreció resistencia a Venados pero al final ya no pudieron lograr el empate en su estadio Olímpico Universitario que registró una entrada muy baja que no llegó a los 3 mil fanáticos. Digno de destacar que Loros juega solo con jugadores mexicanos y, además, la mayoría jóvenes. Es un reto complicado pero digno de señalar. Víctor Hugo Mora es el entrenador, auxiliado por el veterano Héctor Medrano. Lo mismo sucede con Cimarrones que son dirigidos por Isaac Morales, pues también su once titular es con mexicanos. Ninguno de estos dos conjuntos pudo ganar en la jornada inaugural pero se aplaude lo que están haciendo.

Los Venados estarán jugando este sábado que viene contra los Potros del Estado de México, en el estadio “Carlos Iturralde”, a las 19:00 horas. Los mexiquenses vienen galopando con intensidd, ya que acaban de golear al Correcaminos, 4-0, con par de anotaciones del colombiano Raúl Zúñiga. Hicieron ver mal a los muchachos de Carlos Reinoso. Será interesante observar a los Potros con David Rangel al frente y con jugadores reconocidos como Leonín Pineda, Rodrigo Bronzatti, Dieter Vargas, Ricardo Pires o incluso el veterano de 37 años Carlos Esquivel, quien debutó en 2005 con Toluca.

Por otro lado, los Dorados de Sinaloa, bajo la batuta de José Guadalupe Cruz, “El Profe”, también obtuvieron las 4 unidades en disputa al vencer como visitantes 2-1 a Tampico Madero. Otro conjunto que también cosechó 4 puntos es Cañeros del Zacatepec, dirigido por el argentino Ricardo Valiño, quien fuera entrenador de los nuestros hace algunos años. Superaron 1-0 al Celaya, en juego celebrado en jueves, la cual es otra innovación en esta temporada en el circuito con la finalidad de captar el interés del aficionado en una fecha diferente.