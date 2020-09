Venados FC, sin excusas ante derrota contra Dorados

MÉRIDA, Yucatán.- Para el entrenador de los Venados, Carlos Gutiérrez Barriga, no hay pretextos y sabe que la derrota ante Dorados de Sinaloa fue por desaciertos ofensivos y ahora tendrá que cambiar la mentalidad de los jugadores.

El gol de “vestidor” e irse abajo en el marcador, sumado a la lesión de su principal delantero fueron factores clave en la derrota.

“Fueron dos goles en pocos minutos para Dorados, eso le permitió manejar el resultado, pero eso no es pretexto, nosotros cometimos errores en los goles que hemos recibido. No estamos generando goles y no supimos emparejar el juego”, dijo convencido.

Indicó que la lesión de Rafael Durán es algo que se ha presentado al inicio del Guardianes 2020 con otros jugadores.

“Nos cambió lo que preparamos en la semana, pero la realidad es que nos vamos con un mal sabor de boca, molestos porque no supimos emparejar le juego por más que intentamos”, señaló el técnico astado.