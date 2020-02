Por segundo juego consecutivo en casa, los Venados volvieron a obtener los 3 puntos en disputa, al derrotar en juego lleno de dramatismo al Celaya 1-0, con un certero cabezazo de Abraham Carreño que dejó sin posibilidad al guardameta argentino Christian Campestrini. Fue un encuentro en el cual ambos generaron posibilidades y nuevamente el arquero de Yucatán, Armando Navarrete, volvió a levantarse como el héroe del encuentro, al restar al menos par de anotaciones a los visitantes con sus sensacionales atajadas.

Definitivamente el estadio “Carlos Iturralde Rivero” va a ser una cancha complicada para los equipos que vengan de visita. La oncena de Carlos Gutiérrez Barriga luce muy fuerte en todas sus líneas. Incluso a la ofensiva, aunque solamente se haya conseguido una anotación, los nuestros generaron varias acciones que hicieron disfrutar a los aficionados en la tribuna, que volvieron a hacer noche de fiesta en el escenario de los ciervos. También Campestrini nos mostró sus virtudes como arquero al bloquear un disparo de Rodrigo Prieto en el complemento. Esta vez el entrenador se decidió por una variante que le resultó a las mil maravillas, pues ingresó en el once inicial Alex Vela. Hace tiempo que no lo veíamos comenzar un duelo en el Iturralde, y Vela estuvo muy seguro por la banda izquierda. De hecho Alex jugó los 90 minutos y fue pieza fundamental para anular los arribos de Toros. La experiencia que aporta a los ciervos es un plus. Leo Tamay ingresó como cambio para el segundo tiempo y también hizo un gran aporte para la causa local.

Ya le hacía falta anotar a Carreño, delantero que vimos temporadas atrás en la Primera División con Monterrey. Es un futbolista que tiene gran olfato para anotar. Otro que esperemos que pronto haga efectivos sus disparos a la portería es Prieto, con suma experiencia y capacidad comprobada. Me gustó Venados en sus ataques, aunque hace falta buscar más disparos de media distancia. Si no se puede con pases, hay que sacar el cañón de los futbolistas. Carlos Ramos lo buscó en una ocasión pero sin puntería. Lo que viene para los nuestros es un partido que será de alto nivel balompédico, pues Yucatán se medirá a los Leones Negros en el Estadio Jalisco. Los melenudos vienen de despachar a Cafetaleros de visitantes con todo y Omar Bravo, quien a sus 39 años el jugador sigue desplegando fantasía en la cancha como lo hizo en el Mundial del 2006, representando a México. Bravo sabe anotar y será un peligro para Navarrete. Ambos vistieron el uniforme del Atlas, pero en diferente época.

Ya para concluir, vaya paso que han tenido los Mineros de Zacatecas, pues han ganado todos los puntos en disputa y son líderes generales. Es el plantel que más anota y además no han recibido gol. Demasiado equibrio. Por cierto que Roberto Nurse, que le metió 4 goles a Venados, lleva 6 tantos en la contienda y es el líder de goleo.