Venados tendrá nuevo técnico la semana venidera y al menos 3 refuerzos

Redacción/Félix Zapata

El presidente de los Venados FC, Rodolfo Rosas Cantillo, dio a conocer que será en la siguiente semana cuando se de a conocer el nombre del nuevo técnico que dirigirá al once meridano para la campaña Clausura 2019.

Luego de no haber calificado a la liguilla actual, el macizo del conjunto ciervo dijo “estamos cerrando lo que pasó, estamos molestos con el resultado y los puntos que tuvimos”, afirmó.

Añadió que “le dimos todas las herramientas al cuerpo técnico y lo que pidió (Sergio) Orduña, realmente nos preocupamos por jugadores de calidad. Ha sido el mejor equipo que hemos tenido en cuanto a todo”, sentenció.

Reiteró en la entrevista exclusiva a De Peso su enojo por no conseguir el pase a la liguilla. “Me da coraje porque como directiva damos las herramientas y por eso decidimos cambiar de técnico”, externó.

Para Rosas Cantillo, David Patiño ya no es una opción porque hace muchos años que no dirige en el Ascenso.

Sobre los nuevos planes, expuso. “Vamos a dar tres refuerzos para la siguiente campaña, como verás a los cuatro equipos que están en las finales les jugamos mejor y a algunos le ganamos, ese es mi coraje”, comentó Rosas Cantillo.

Del nuevo estratega afirmó que “estamos trabajando, llevamos varias entrevistas. Pláticas con diferentes personas y estamos analizando cuál es la mejor opción, seguimos platicando pero creo que tenemos tiempo para tomar la mejor decisión”.

Al cuestionarlo sobre el experimentado técnico David Patiño y su posible acercamiento al conjunto que encabeza, dijo: “sinceramente no lo hemos entrevistado. Es una persona que tiene experiencia, pero creo que en el ascenso ya no lo tiene, ya pasaron 10 años que ya no dirige en el ascenso, pero realmente estamos buscando otro perfil y dentro de los candidatos no está”.

Rodolfo declaró que sería la siguiente semana cuando se dé a conocer al nuevo técnico del conjunto. Pues el cinco de diciembre inician pretemporada.