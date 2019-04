Declaran culpables a abogadas que vendieron predio con documentos falsos

Luis Fuente/Mérida

El Tribunal Segundo de Juicio Oral halló culpables a dos abogadas que falsificaron un protocolo de escrituras para hacerse de un predio en el fraccionamiento San Pedro Cholul para venderlo y gastar el dinero en su provecho personal.

La resolución fue emitida por unanimidad por los integrantes de este tribunal integrado por los jueces María del Socorro Tamayo Aranda, Verónica de Jesús Burgos Pérez y Sergio Javier Marfil Gómez, quienes desahogaron las pruebas presentadas tanto por la defensa como por la Fiscalía, para hallar culpables a Diana y Patricia Balbina Arce Carrillo del delito de uso de documento falso.

Los hechos fueron descubiertos a principios de marzo de 2018, cuando el denunciante José Jorge López Paredes fue informado que su predio ubicado en el citado fraccionamiento ya no estaba a su nombre y que se encontraba registrado por Luis Alfredo Pool Pérez, a través de una supuesta venta ante Carlos Tomás Goff Rodríguez, titular de la notaría número 97, con numero de escritura pública 2209, del 27 de diciembre de 2017.

El afectado se entrevistó con este notario, quien después de hacer una revisión en sus protocolos, le indicó que la operación no está asentada y que el número de acta no corresponde a la supuesta venta del inmueble, por lo que no había sido autorizada ni firmada ante la fe de éste y que los documentos acumulados al apéndice de la escritura inscrita con folio electrónico 532311 y número de inscripción 2277977 eran falsos.