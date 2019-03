Buenas ventas por festival de la veda

Novedades Yucatán/Telchac Puerto

Como resultado de las atractivas promociones y actividades que se realizan en la costa yucateca como parte del Festival de la Veda, restauranteros, hoteleros y touroperadores registran incrementos en los ingresos, superiores a sus expectativas, lo que refleja el éxito de esta estrategia impulsada por el gobernador Mauricio Vila Dosal para respaldar a los hombres y mujeres de mar durante la época en que se restringe la captura del mero.

Prestadores de servicios turísticos y comerciantes de los diferentes puertos del litoral yucateco han podido percibir los beneficios que los eventos deportivos, culturales, sociales y ecoturísticos generan para estos lugares y que los han convertido en atractivos sitios para visitar en familias o con amigos.

Por ejemplo, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), durante el último fin de semana de febrero, cooperativas que ofrecen recorridos ecoturísticos en Celestún registraron un aumento de casi el doble en sus ganancias, con respecto al mismo período del año pasado. La afluencia en este mes ha sido mayor de la acostumbrada, incluso en la llamada temporada alta.

Este fin de semana, uno de los eventos que más llama la atención en la costa es la exposición de esculturas de arena a cargo de Calixto Molina Navarrete, originario de Acapulco, Guerrero, quien ha participado en exhibiciones internacionales y ahora se encuentra en la entidad compartiendo su técnica y talento.

“Me parece muy buena esta iniciativa del Gobierno del Estado, porque durante esta temporada los pescadores no tienen opciones para ganarse el sustento y este festival brinda nuevas oportunidades”, expresa el artista.

De esta manera, los hombres y mujeres de mar aprenden cosas diversas y exploran nuevas posibilidades de sustento, como la creación de esculturas de arena.

“Tal vez, en un futuro no muy lejano, las personas puedan utilizar lo que yo les enseñe para mejorar su economía. La idea es motivar a la gente, que se anime y vea que de un material, que es noble y que tienen en su hábitat, ellos pueden comenzar a crear sus propias obras. Si me preguntan si se puede vivir de esto, yo digo que sí, cuando lo haces bien, el resultado viene después”, indica.

“Mi hija colabora conmigo en esta actividad desde los 8 años, me ayuda, me apoya y me va siguiendo el ritmo, está estudiando arte y ahora me está apoyando en Telchac”, explica.

La muestra de Calixto es representativa de Yucatán, con obras de un metro. También elaboró al protagonista de una serie de dibujos animados y máscaras gigantes, las cuales miden aproximadamente metro y medio.

Además, esculpirá un arrecife decorado con conchas marinas que diga “Festival de la Veda” y culminará el taller con el levantamiento de un castillo elaborado entre todos los asistentes al curso. Calixto impartirá el taller hoy de 9 de la mañana a 12 del día, dirigido a personas de todas las edades.