En un día de esta semana tuve la oportunidad de leer una frase de Goethe que dice: “Y nadie es más esclavo que quien se considera libre sin serlo”; la afirmación me dejó pensando en cuántas ocasiones nosotros los hombres y mujeres de esta época avanzamos por nuestro camino sintiéndonos plenamente libres y en muchas ocasiones no lo somos, asegurándonos que la libertad es aquello que machaconamente nos recetan a través de multitud de medios, reduciendo esa libertad a una plena satisfacción de los sentidos y deseos.

En otras etapas de la humanidad existió el esclavismo y la gran mayoría de los hombres estaban privados de su libertad, siendo la minoría libre; con el paso de centenares de años estas esclavitudes aparentemente fueron desapareciendo, pero ¿en verdad los hombres y mujeres del mundo actual son más libres que los del mundo antiguo?, porque al menos el esclavo de los faraones no tenía duda de su condición de esclavo y es muy trágico ver cómo muchos de los seres humanos de ahora se sienten plenamente libres, cuando en realidad y de muchas maneras viven sometidos.

Nos hemos quedado con la fantasía impresa a fuego en la mente de que esa libertad es poder hacer todo lo que quieras porque así lo has decidido, siempre que no perjudiques a nadie; los que así piensan afirman que incluso en el disfrute de su libertad un hombre puede hacerse daño a sí mismo siempre que no dañe a nadie más, olvidándose de que, al dañarse a sí mismo, el ser humano daña al tejido social, daña a la comunidad, daña a hijos, hermanos, esposas, esposos, amigos y a muchos de quienes le rodean.

La libertad es en realidad bastante incómoda, ya que la verdadera libertad es elegir permanentemente el bien, porque al elegir el bien el ser humano se perfecciona y al elegir hacer lo que le dé la gana lo que realmente hace la persona es renunciar a su libertad y rendirse en esclavitud ante su deseo, su comodidad, la flojera, la apatía o el desinterés, mientras que ese bien que cansa, que es dificultoso y en muchas ocasiones cuesta arriba es el bien que te hará cada día un mejor ser humano, un mejor hombre o una mejor mujer.

Hay mucha gente dispuesta a disfrutar lo que ellos llaman libertad, hay menos gente que quiera esa libertad para construir su vida de la mejor manera posible, los seres verdaderamente libres se construyen a sí mismos a pesar de las limitaciones de su ambiente, porque es verdad que te pueden limitar las libertades exteriores pero no las interiores, te podrán quitar las propiedades o el alimento, pero no la esperanza, podrán limitar tus expresiones, pero no tu alegría, podrán hacerte la vida difícil, pero no podrán impedirte que te eleves sobre ti mismo.