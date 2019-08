Por: Gonzalo Franco/MÉRIDA

Estimados lectores, pensando en estas vacaciones o en alguna venidera les digo: si nunca han ido a conocer Chiapas, se los recomiendo muy ampliamente.

Debo decir que fue un viaje que hace mucho tenía ganas de hacer, sin embargo no lo planee y tuve mucha suerte de conseguir una reservación en hotel y asientos de autobús para mi hija y para mí, apenas unas horas antes de salir de Mérida.

Mi primera recomendación es que no hagan este viaje a última hora porque, como cualquier viaje, todo puede salir más caro.

Catedral Metropolitana en Tuxtla Gutiérrez.

A mí me costó en total unos 7 mil pesos, de los cuales mil 270 por concepto de tres días y dos noches en un hotel de cuatro estrellas situado en el centro de Tuxtla Gutiérrez, sobre la avenida central con calle 5ta Oriente.

Además, gasté 2 mil 700 pesos en dos boletos redondos de Mérida a Tuxtla y Tuxtla a Mérida. Solo la ida costaba mil 700 pesos.

Museo de la Ciudad, en Tuxtla.

Segunda recomendación. Viaja de noche para que no sientas tanto cansancio. Yo pensé que el viaje tardaría unas 9 o 10 horas pero tardó 14 tanto de ida como de vuelta, aunque las dos rutas son diferentes.

Tercer consejo. Si viajas en autobús recuerda llevar contigo un par de bolsas de plástico por si las curvas montañosas por las que avanza el autobús, sobre todo cuando le falta una hora para llegar a Tuxtla, te dan ganas de devolver el estómago. Yo me maree pero aguanté.

Cuarto consejo. Lleve una buena chamarra dentro del autobús pues al menos en mi caso el camión iba con aire acondicionado a muy baja temperatura.

Una vez que amanece puedes disfrutar visualmente por la ventana de Tabasco y Chiapas.

El arribo

Una vez llegado a Tuxtla, como desconozco la ciudad, tuve que tomar un taxi (50 pesos) para ir al hotel que, como dije, está sobre la Avenida Central, donde encontrarás varias tiendas, farmacias, supermercados, restaurantes y todo lo básico.

Hay restaurantes económicos en los que una persona puede quedar satisfecha con solo 60 pesos pero también hay de más presupuesto, por ejemplo Las Pichanchas, que te ofrece comida y postres típicos de Chiapas y donde un solo platillo te puede costar más o menos 200 pesos.

Ir en taxi cuesta unos 50 pesos, subir a una combi cuesta 15 pesos y tomar el Conejobus sale a 6 pesos por persona, pero en este último caso debes llevar moneda fraccionada para meterla en la maquinita del transporte.

La verdad es que yo llegué un martes a mediodía a Tuxtla. Mi hija y yo estábamos tan cansados que recuperamos fuerzas en el hotel unas horas y luego al atardecer fuimos a conocer el centro de la ciudad, que son unas 15 calles en línea recta. Ahí están la bellísima Catedral Metropolitana y, a un costado, el Parque Central, con el edificio de Justicia y de fondo las imponentes montañas con casitas.

Ahí cerca está el Parque de la Marimba, que tiene un kiosko central y donde encontrarás muchos negocios y vendedores establecidos y callejeros. Ahí mismo cayó un aguacero al anochecer. Pensé que mis vacaciones se arruinarían pero no fue así.

En agosto la temporada turística ya es baja, es decir, hay menos gente y no tienes que andar haciendo reservaciones. Lo malo es que entre agosto y septiembre es cuando más llueve en Chiapas, así que tú decides si viajar en esta época del año o no.

El Cañón

Al despertar, pregunté en el hotel y en una agencia de viajes si la lluvia del día anterior afectaría los paseos en el Cañón del Sumidero. Me dijeron que no, así que salí del hotel, pregunté dónde tomar transporte, caminé unas cuatro calles y llegué a un paradero de combis que en media hora llegan a Chiapa de Corzo.

Al llegar a Chiapa me recibió uno de los varios guías de turistas que hay en la zona, y me dijo donde tomar otra combi para ir al embarcadero de lanchas en el Cañón. Ese otro traslado duró unos cinco minutos, El cielo estaba despejado. La combi te deja justo en el embarcadero. Ahí pagas 250 por persona para el viaje en lancha en el Cañón. No tuve que esperar mucho para subir, menos de media hora.

Puedes recorrer el Cañón a nivel del Río Grijalva o por arriba, viendo todo por los miradores.

El paseo es increíble, impresionante . Es de lo más bello que he visto en mi vida. Naturaleza pura.

Para el paseo en lancha te recomiendo llevar protector solar o gorras o ropa con mangas porque el sol te puede lastimar. También permiten que lleves comida o bebidas.

San Cristóbal

En la mañana del jueves salí del hotel, pregunté dónde tomar transporte para ir a San Cristóbal de las Casas. Para eso hay que tomar dos combis. La primera te deja pronto en un paradero, siempre dentro de Tuxtla. Ahí tomas la segunda, que tarda unos 80 minutos en llegar al corazón de San Cristóbal. Solo te advierto que mucha gente rebasa en plena curva en carreteras de Chiapas. Al menos eso vi yo.

Una vez en San Cristóbal caminé por las pintorescas calles principales hasta llegar a la amarillenta Catedral.



Hay muchos edificios muy bonitos y en muy buen estado, entre ellos la Catedral. También hay muchos negocios y vendedores callejeros, sobre todo mujeres y niños, que te ofrecen blusas por 70 pesos, muñecas por 50 o pulseras y carteras por 40, así como otras chucherías por 10 o 20 pesos.

Última recomendación. No olvides llevar impermeable o paraguas y chamarra a donde vayas, sobre todo si vas con menores de edad.

Ese mismo jueves en la noche tomamos el camión de Tuxtla rumbo a Mérida. En el viaje de regreso no nos mareamos porque el camionero se fue por una ruta costera, sin tantas curvas.

En fin, tan solo por sus bellezas naturales vale la pena conocer Chiapas.