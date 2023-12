Llegó el día, AMLO encabeza el tan esperado viaje inaugural del Tren Maya

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, este viernes 15 de diciembre será una fecha que se recordará por mucho tiempo, ya que hoy se llevará a cabo el viaje inaugural del polémico proyecto del Tren Maya impulsado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El Presidente encabeza la conferencia mañana desde Campeche acompañado de su gabinete y de la gobernadora anfitriona Layda Sansores San Román, para luego inaugurar el Tramo 1 del Tren Maya que buscará conectar Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, con más de mil 500 kilómetros de vía férrea, trayendo turismo y conectividad al sureste mexicano.

Adelantó que el próximo 31 de diciembre se inaugurará el siguiente tramo que va de Cancún a Palenque y a finales de febrero es todo para cubrir los más de mil 500 kilómetros.

López Obrador destacó que la construcción del Tren Maya se realizó en “tiempo récord”, en menos de cinco años, gracias a los 100 mil trabajadores de todo el país que terminaron la gran obra.

El recorrido de hoy abarca 473 kilómetros en 14 estaciones, de las cuales cinco pertenecen a Yucatán y cinco a Cancún.

Durante la participación del general Óscar David Lozano Águila, encargado del Tren Maya, informó que más de dos mil 800 elementos de seguridad estarán desplegados en los tramos de la vía ferroviaria.

Asimismo, informó que tras la inauguración, a partir de este sábado, diariamente partirán dos convoyes para transportar pasajeros en el primer tramo puesto en operación.