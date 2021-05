MÉRIDA, Yuc.- "¿Qué autoridad o representante político se pronunció ante los atropellos a la ciudadanía con el cambio de paraderos? Ninguno. Por eso decidí actuar y estoy aquí para trabajar por los meridanos, es la hora de los ciudadanos”, afirmó Víctor Cervera.

El candidato a la presidencia municipal de Mérida por Movimiento Ciudadano, se reunió con vecinos y vecinas del fraccionamiento San Luis Sur Dzununcán, donde señalaron la falta de servicios públicos municipales y transporte público.

“Estamos en el abandono, aquí nunca ha venido durante años el alcalde, es una humillación el cambio de paraderos en el Centro de la ciudad y eso lo debería saber, los más afectados somos los más pobres”, manifestó doña Denévola.

Sin camiones

María también indicó el problema del transporte, “las rutas ya no entran a la colonia y antes de las 10 de la noche ya no encontramos camión para venir, nos bajamos en el Periférico y comenzamos a caminar con riesgo de ser asaltados, deben ponerse de acuerdo los empresarios y la autoridad, no tenemos el dinero para pagar un taxi" .

Víctor Cervera expuso su plan de acción en el que la seguridad es prioridad.

“Tener las lámparas encendidas, casetas de vigilancia en las colonias y calles en buen estado es parte del trabajo que nosotros haremos”.

“De mis padres recibí una formación que me marca que el servicio a la gente es primordial. Para eso es el poder, para servir a la gente y no para hacer daño, por eso invito a votar este 6 de junio por la opción ciudadana”, puntualizó el candidato.

