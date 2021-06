“No sean bobos”, dijo doña Vicky, la señora que ayuda con la limpieza en el Palacio de Gobierno, refiriéndose así a todas las personas que en días pasados compartieron por WhatsApp una imagen falsa que alertaba sobre una posible Ley Seca.

En un video publicado a través de sus redes sociales, el gobernador Mauricio Vila presentó públicamente a esta mujer, quien dio un contundente mensaje, precisamente a todos aquellos que andan compartiendo información falsa a través de redes, y dirigido principalmente a quienes se creen todo.

“No sean bobos, no hagan caso de noticias falsas. Las medidas en Yucatán se evalúan por un comité de expertos y no esán asentadas sobre un escritorio esperando a que alguien las firme. Cuidense del coronavirus y no hagan caso a todo lo que se está rumorando”, dijo doña Vicky.

El falso mensaje que se hizo viral.

Lo anterior, en alusión a una captura de pantalla que circuló en días pasados, en donde se lee “Soy la señora que limpia la oficina de Mauricio Vila, me encontré unas hojas que dicen que mañana hay ley seca, para que se pongan vivos y compren de una vez”.

Claramente se veía que el mensaje era falso, pero demasiada gente se lo creyó y lo compartió, generando una “psicosis” que llevó a muchos a ir a tiendas de venta de bebidas alcohólicas a surtirse para un supuesto fin de semana con restricciones.

A final de cuentas, todos ellos quedaron como asegura doña Vicky: como bobos.

