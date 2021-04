MÉRIDA.- Un sujeto no identificado cometió actos obscenos en contra de una mujer en una tienda de Ciudad Caucel, lo cual fue grabado gracias a las cámaras de seguridad del lugar, y difundido por la misma afectada.

La publicación en redes se ha vuelto viral por la desfachatez con que el desconocido primero toma fotos y video a la mujer, para luego acercarse y pegársele de forma por demás obscena, y fue en ese momento que ella se percata de lo que ocurre.

La quejosa publicó en sus redes sociales que trabajaba en dicha tienda cuando de pronto llegó un tipo de unos 30 años, a bordo de una moto y con el casco puesto, quien pidió un kilo de croquetas para mascota, así que aquella salió para embolsar de los costales que tenía afuera del lugar.

Se puede ver en el video al sujeto que no suelta el celular, con el que presuntamente le toma fotos, y tras pesarle un kilo del producto, pide uno más. La mujer le da la espalda y el tipo le pone el celular en las piernas, para luego acercarse y pegarle su miembro por encima del pantalón.

Denuncian a #acosador de Ciudad Caucel en redes sociales 👇 pic.twitter.com/li8O6RQpbh — novedadesyuc (@NovedadesYuc) April 27, 2021

La afectada se vira violentamente y reclama, y el tipo finge que no pasa nada, dice que se le cayó una moneda y se agacha para recogerla, y cuando ella le dice que revisará las cámaras para confirmar sus obscenidades, él la reta a hacerlo y le insiste en que no pasó nada y que no se enojara.

Así intenta pagarle con un billete de alta denominación, y cuando ella dice que no tiene cambio, el sujeto se retira y ya no regresa.

Acosador al descubierto

Fue entonces que la mujer revisó las grabaciones de la cámara y descubrió las cochinadas de este tipo, que ya fue evidenciado en redes sociales.

Se dice que el sujeto es un vecino de la zona y varios conocidos lo han evidenciado en las mismas redes.

Denuncian a #acosador de Ciudad Caucel en redes sociales 👇 pic.twitter.com/cnuGB5TZTw — novedadesyuc (@NovedadesYuc) April 27, 2021

Ahora lee:

Yucatán: descubren a pervertido que ingresó a casa ajena para 'darse placer'

Conductor se salva de milagro tras chocar contra un camión en el Periférico

Intentó asesinar a su esposa y termina suicidándose en el Cereso de Mérida