Videos y fotos hunden a abusadores del Caimede

Redacción/MÉRIDA

Luego de la presentación de una serie de fotos y videos donde se ven todo tipo de abusos y vejaciones contra infantes internos del Centro de Atención al Menor en Desamparo (Caimede), la niñera Y. B. C. F. y los vigilantes R. S. D. A. y J. Y. C. C. fueron vinculados a proceso para que permanezcan en prisión preventiva cautelada.

Las pruebas fueron aportadas por la Fiscalía General del Estado, durante la audiencia de vinculación, y se despejaron las dudas en torno a los hechos que se imputan a los arriba señalados, que enfrentan proceso por los delitos de violencia familiar equiparada y violación equiparada agravada, aunado a uno de contra la salud.

La mujer sólo enfrentará el cargo de violencia familiar equiparada, que se le complica porque se evidenció que tenía conocimiento de lo que le hacían sus coacusados a cuando menos a uno de los niños que tienen entre los 6 y 8 años de edad, y que la mayor parte de sus vidas la han pasado en el lugar provenientes de hogares disfuncionales.

Incluso, durante la misma audiencia, se destacó que un par de psicólogas de dicho centro y tres cuidadoras también tuvieron conocimiento de los ataques sexuales y de las agresiones físicas, por lo que también pueden enfrentar cargos, ya que fueron omisas al no impedir los abusos y tampoco los denunciaron.

El juez de control Kenny Martins Burgos Salazar decidió dejar en firme la medida cautelar que anteriormente les había impuesto y estableció el cierre de investigación complementaria en tres meses.

Calladitos se ven...

Al presentarles las evidencias que los hundían, los tres, por recomendación de sus abogados, decidieron guardar silencio, para evitar que se incriminen.

Los implicados no contaron que los menores informaran a la directora del Caimede lo que estaba pasando y ésta, para tener pruebas de la situación, mandó instalar unas cámaras de video ocultas, donde se captaron todas las agresiones.

Los citados laboraban en el Caimede, y Y. tenía el cargo de niñera, por lo que debía cuidar y dar atención cotidiana a los menores como son aseo personal, vigilarlos cuando estaban en las áreas del lugar y llevarlos al comedor.Sus coacusados tenían el encargo de vigilantes y entre sus funciones estaban las de recorrer diferentes áreas, a fin de contener a los niños que entran en crisis emocional o se quieren escapar.

Fungían igualmente como choferes encargados de trasladar a los menores a diferentes lugares, como a la escuela o sus entrenamientos de fútbol u otras clases.Todos atentaron contra cuatro menores de identidad reservada, asignados al área de “Niños Chicos”, ya que los agredían físicamente, golpeándolos en la cabeza u otras partes del cuerpo con objetos o con sus manos.

Cómo comenzó todo

Los hechos se descubrieron el 10 de marzo, cuando un menor se dirigió a Y. y le preguntó a qué hora iban a servir el desayuno, y ella, molesta, le dijo que la dejara hablar por teléfono. Se acercó al menor, le dobló las manos hacia atrás y lo jaló hasta un escritorio de metal y así hincado lo metió debajo -sin dejar de presionarle los brazos a la espalda y el cuerpo- hacia una barra de metal que sirve para los pies.

Ese mismo día, cuando ya hacían fila para ir a almorzar, y debido a que tres menores de identidad reservada no le hicieron caso, la mujer llamó por teléfono y pidió que le manden unos “papis” para que calmen a los niños, ya que se estaban portando mal.

Acudieron J. y R., quienes metieron a los tres niños al cuarto de dormitorio y los envolvieron con una sábana en forma de “taquito”, dejándolos boca abajo sobre la cama y metidos dentro de una bolsa que cubre el colchón de la cama.

Sometidos, los abusaron sexualmente, pero estas acciones las habían estado cometiendo desde el 5 de marzo al 14 de marzo de 2019, de acuerdo con el resultado de los exámenes médicos que les fueron practicados a los referidos menores de edad.