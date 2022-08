Vigilan dos zonas de baja presión en el Atlántico

Dos zonas de baja presión se encuentran en vigilancia en el Océano Atlántico. La primera onda tropical se está moviendo a través de las Islas de Barlovento esta mañana y es posible que este sistema se desarrolle lentamente hacia el Mar Caribe central y occidental a principios de la próxima semana.

Las condiciones ambientales podrían ser propicias para un desarrollo lento cuando se desplace a través del centro y oeste del mar Caribe.

8 am EDT Aug 25: A tropical wave is moving across the Windward Islands this morning, and some slow development of this system is possible when it moves across the central and western Caribbean Sea early next week. https://t.co/m9946DpwNQ pic.twitter.com/RdL7K4UT37

Hasta el momento tiene casi cero posibilidades de formación durante las próximas 48 horas y baja (20 por ciento) de probabilidad en los próximos 5 días.

Por otra parte, una ola tropical, que acaba de alejarse de la costa de África, tiene potencial de un desarrollo ciclónico mientras se mueve hacia el oeste a través del Atlántico tropical oriental y central, produciendo una gran área de lluvias desorganizadas y tormentas eléctricas.

We're also watching another tropical wave that has just moved off the coast of Africa. It too has the potential for some slow development while it moves westward across the eastern and central tropical Atlantic through early next week. pic.twitter.com/G35b5EEaWA