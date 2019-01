Vila se impuso, ganó Yucatán

Por Arístides Concha

Vaya que ha dado de que hablar el tema del paquete fiscal del gobierno estatal, aprobado tras varios rounds al final del año pasado, pese a la irracional postura de una parte de la fracción priista en el Congreso.

Y hay tela de dónde cortar por sus anecdóticos episodios, pero principalmente porque quedó demostrado que la aprobación del presupuesto fue un hecho sin precedentes y queda para la historia vernácula la división de la bancada del PRI, que se fracturó al apoyar cuatro de sus integrantes al gobernador panista Mauricio Vila Dosal.

De 10 legisladores tricolores cuatro dieron su aval al gobernador emanado del albiazul.

Tremendo nócaut a la mandíbula del coordinador de la bancada del PRI en la actual legislatura, Felipe Cervera. Más claro ni el agua, los grandes ganadores son el gobernador y, por supuesto, Yucatán. En contraparte, el gran perdedor fue Cervera, que quiso medir fuerzas con el Ejecutivo, sin ver primero sus alcances en la arena legislativa. Algo ya no le sale bien al antiguo hegemónico PRI.

Aunque Cervera hizo varios rounds de sombra, como se dice en el argot boxístico, a la mera hora del combate ganó apenas 7 de los 15 episodios (léase votos para aprobar el presupuesto). Su terquedad de subir a los encordados contra el gobernador fue un capricho que rayó en lo criminal.

Como contexto, es menester recordar que el domingo 30 de diciembre de 2018, con 15 votos a favor (incluidos 4 de 10 diputados del PRI) se aprobó el presupuesto estatal. Los egresos para 2019 autorizados por la LXII Legislatura son de 40 mil 586 millones 550 mil 939 pesos e incluyen cambios para aumentar las partidas al Poder Judicial del Estado y a la Comisión de Derechos Humanos.

Ahora sí que Mauricio Vila y su equipo tejieron fino, el consenso logrado no tiene precedentes y no hay portal noticioso o corrillo político donde no se trate el tema. Incluso los legisladores de Morena se pusieron a tono con la excelente relación entre Mauricio Vila y el presidente Andrés Manuel López Obrador, y sobre otros intereses privilegiaron el progreso de Yucatán.

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que el equipo de Vila estuvo atento a solucionar dudas e inquietudes de todos los integrantes del Congreso y que así dieran un voto razonado y ajeno a intereses partidistas, lo que muestra en los primeros meses de gestión del gobernador que tiene un estilo de dialogar, de sumar y crear acuerdos para hacer mayoría a la hora de tomar decisiones por Yucatán.

A la par de la derrota sufrida por Felipe Cervera, se manda una clara señal a los legisladores del PAN: que no podrán someter a sus caprichos el destino de la entidad, y que Mauricio Vila mantiene un bono de alta confianza para avanzar y lograr acuerdos.

Los cuatro priistas que votaron a favor del paquete fiscal también se quedan con una enseñanza: en ese partido puede haber sangre nueva que remueva los anquilosados cimientos del pasado para estructurar un presente que les fortalezca para el futuro.