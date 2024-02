Lo vinculan por golpear a sus hijos y a su pareja, pero llevará su proceso en libertad

Tras comparecer por violencia familiar y vincularlo a proceso, el juez de control Santos Alfredo May Tinal dejó en libertad a Geovany "N", quien fue denunciado por golpear a sus tres hijos y a su pareja sentimental, en el interior de un predio de la colonia Canto.

Cabe destacar que este sujeto ingresó al penal en febrero de 2012, acusado de corrupción de menores, por haber sostenido relaciones con su cuñadita de 12 años, a la que videograbó en su teléfono durante sus encuentros.

En esta ocasión, Geovany "N" enfrenta a la justicia por agredir a sus hijos y mujer, pero el juez May Tinal lo dejó en libertad con las medidas cautelares de presentación periódica para firmar; no salir del Estado; someterse a vigilancia; no aproximarse al domicilio de la denunciante, y no acercarse y comunicarse con la agraviada e hijos.

El cierre de investigación complementaria se estableció en tres meses.

En la denuncia, se mencionó que el pasado 2 de febrero, entre las 20:30 y 21:30 horas, el ahora procesado se encontraba en el interior de su domicilio familiar ubicado en la colonia Canto, en donde agredió físicamente a miembros de su familia.

Es decir, golpeó a sus tres hijos menores en una de las habitaciones del predio; posteriormente, cuando él y su concubina Ruth "N" se encontraban en la sala, la sujetó del cabello, empujó y golpeó en dos ocasiones.

Por tal motivo, se solicitó apoyo de la Policía, arribando al sitio elementos de la SSP que procedieron a su detención y puesta a disposición de las autoridades correspondientes.