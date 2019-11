Mérida: acusado de violencia familiar sale libre de toda culpa

Luis Fuente/Mérida

Debido a inconsistencias en la carpeta de investigación y las incongruencias en las declaraciones de la víctima, el juez primero de control de Mérida, Antonio Bonilla Castañeda, determinó no vincular a proceso a Hugo C. C., quien estaba acusado de violencia familiar.

En maratónica audiencia, el juzgador dio más valor a las pruebas aportadas por la defensa del inculpado para resolver la no vinculación.

En su argumentación, el abogado David Araba Dorantes Cabrera indicó que hubo serias incongruencias en las múltiples comparecencias de la denunciante, pues en su primera declaración ante el Ministerio Público, el 4 de octubre de 2018, dijo que la relación con el acusado era la misma, es decir, que la traba bien, no la golpeaba, pero en esa fecha no terminó y dijo que regresaría al día siguiente.

El defensor señaló que en esa fecha la comparecencia inició a las 05:30 horas y culminó a las 18:30 horas; sin embargo, el informe del Servicio Médico Forense señala que a las 16:00 horas la víctima fue valorada de sus lesiones, lo que no pudo ser porque a esa hora aún estaba en el Ministerio Público.

Otra inconsistencia fue que la víctima señaló que en dos ocasiones el imputado acudió a la escuela con intención de llevarse a su hijo, pero la maestra de quinto grado lo impidió.

La profesora en cuestión compareció ayer como testigo y desacreditó esa versión, pues aseguró que el acusado fue a ver a su hijo unos minutos y luego se retiró sin pretender llevárselo.

También, en la carpeta de investigación, la denunciante señaló que su hijo presenció escenas de violencia en su contra y que en una ocasión, a petición de ella, el menor pidió ayuda al número de emergencia “línea rosa”.

Sin embargo, ante el Ministerio Público el menor declaró que nunca vio que su madre fuera agredida por su padre y que no pidió ayuda a nadie.

El defensor también exhibió el peritaje de una psicóloga forense de la propia FGE, en el que se indica que la denunciante tiende a dimensionar las cosas.

Por estas y otras incongruencias, el juez Bonilla Castañeda decidió no vincular a proceso al acusado.

El pasado día 20, en audiencia que duró seis horas, Hugo C.V. fue imputado por violencia familiar, presuntamente por ejercer agresiones físicas, psicológicas y sexuales a su pareja sentimental G. M. M. C. por más de un año.

El acusado enfrentaba el proceso en libertad, pues el juez primero de control de Mérida no accedió a la petición de las fiscales de aplicar la prisión preventiva como medida cautelar.