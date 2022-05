"No existe un medicamento específico para el lupus. Se recetan medicamentos para tratar los síntomas, ya que al ser una enfermedad crónica no tiene cura, pero si se puede controlar y la persona puede tener una buena calidad de vida, al igual que ocurre con otras enfermedades reumáticas, como la artritis o fibromialgia”, comentó Lucy Andrea Pérez Herrera, presidenta de la Asociación Lupus y Enfermedades Reumáticas en Yucatán.

La entrevistada indicó que la Asociación Lupus y Enfermedades Reumáticas de Yucatán tiene un registro de alrededor de mil personas de la Península de Yucatán y otros estados del sureste y tiene como objetivo hacer conciencia, llevando información acerca de estos padecimientos a todos los sectores de la sociedad y apoyar a pacientes por medio de descuentos en consultas médicas con especialistas y medicamentos y apoyo psicológico, así como cursos y talleres.

Por medio de su página en Facebook (Lupus y Enfermedades Reumáticas en Yucatán) se puede hacer contacto y obtener información de sus actividades.

“Tenía 17 años de edad cuando comencé a sentir dolor en mis articulaciones era tan intenso que consultó a un doctor. Se pensó que era artritis juvenil, pero luego tuve otros síntomas, entonces me hicieron nuevos estudios que dieron como resultado lupus, una enfermedad que hasta entonces era desconocida para mí. Han pasado 18 años y pude estudiar una carrera y ser madre, lo que se me había dicho que no iba a poder”, expresó.

Difunden información acerca del lupus

Comentó que en 2018, fundó la asociación para ayudar a las personas con este padecimiento y hacerles saber que el tener lupus no es el "fin del mundo".

"Difundimos mucho la información, pero hacen falta campañas e iniciativas de ley que declaren el lupus como causa de incapacidad permanente. Uno de los principales problemas es la falta de información, por eso muchos pacientes piensan que no hay solución ni tratamiento a su problema”, añadió.

Destacó que durante la pandemia, y ante el desabasto de medicamentos y la cancelación de las consultas con especialistas, en los hospitales públicos, por medio del apoyo de médicos particulares estuvieron apoyando en la asociación a los pacientes que lo requerían.

“Fue muy complicado pero pudimos salir adelante gracias al apoyo de los médicos como el Dr. Efrén Canul y Dr. Francisco Ávila y de donativos, de la sociedad y los mismo pacientes, para ayudar a otros”, apuntó la especialista.