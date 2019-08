Visita la exposición 'Hidrógeno' en la Galería de la Esay

Joel González/Mérida

El elemento más pequeño de la tabla periódica, que a su vez forma parte de todo en la tierra, es el centro reflexivo de la exposición “Hidrógeno”, del artista visual Emaús Torres, que se inauguró ayer y que marca la apertura de Galería ESAY para el ciclo escolar 2019-2020 de la Escuela Superior de Artes de Yucatán.

La primera muestra del semestre consta de un performance acompañado de una serie gráfica de casi 20 piezas que se relacionan con lo sensorial, a través de las cuales el autor explora la reacción del espectador a ciertas simbologías y la manera en que abre una reflexión más allá del significado directo de las cosas.

La propuesta sostiene que a veces no comprender algo obliga al observador a pensar en una época en la que la gente se ha acostumbrado a la sobreexposición de información y no se identifica con aquello que requiere de un análisis.

A veces la no comprensión de la obra nos hace sentirla con mayor intensidad y produce un efecto más allá de lo estético, si gustó o no. Sin embargo, genera una reacción a nivel sensorial que invariablemente nos hace pensar en este no significado, señaló Leticia Fernández Vargas, directora del área de Artes Visuales de la ESAY.

Detalló que este tipo de propuestas asentadas en una profunda subjetividad a algunos les gusta y a otros los incomoda, porque prefieren el discurso directo, ese concepto de invitar a pensar en lo que se mira es el sustento de la exposición.

La docente señaló que el objetivo de la muestra es que siempre es importante promover la creación en términos generales y también que los estudiantes den sus primeros pasos en la profesión de ser artista, en ese caso la galería escolar es un lugar para que empiecen a experimentar, donde pueden tener éxito o cometer errores en un lugar seguro y apreciado por todos sus compañeros.