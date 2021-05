Aprovechan el buen clima para seguir festejando el Día del Niño en la playa

MÉRIDA, Yucatán.- Una buena afluencia de visitantes se registró en Progreso y Chelem. Los paseantes llegaron a las playas para refrescarse en el mar debido a las intensas temperaturas que se han sentido en el Estado, otros llegaron a los puertos para comer en familia.

Ni los trabajos de reconstrucción del Malecón Internacional de Progreso, ni el cielo que se nublaba por ratos y ni el semáforo epidemiológico en color amarillo, impidió que los visitantes yucatecos, nacionales y extranjeros, disfrutaran de las aguas cristalinas de estos puertos.

Los restaurantes a la orilla de la playa, así como de otras zonas de los puertos, algunos hoteles, tiendas de conveniencia, establecimientos de agua de coco y productos derivados de este fruto así como quienes ofrecen micheladas fueron de los más concurridos.

Vendedores ambulantes de kibis y piedras, dulces, mangos, ciruelas, bolis, artículos para jugar en la playa y cubrebocas, músicos regresaron a estas playas yucatecas al igual que los puestos de ropa, artesanías y recuerdos que se instalan a lo largo de todo el malecón.

En estos puertos se pudo observar la alta afluencia de turismo nacional buscando insistentemente refrescarse ya que no están acostumbrados al intenso calor que se vive en la entidad. Los yucatecos aprovecharon llegar a las playas para convivir en grupo.

La familia May Hernández acudió al puerto a festejar el Día del Niño, ya que el viernes por cuestiones de trabajo no lo hicieron; ayer aprovecharon también que hace varios meses que no acudían a la playa.

