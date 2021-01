Armando Manzanero presintió su muerte, asegura su viuda Laura Elena Villa

MÉRIDA, Yucatán.- Fue el pasado 28 de diciembre que el mundo artístico y miles de seguidores lloraron la partida del cantautor Armando Manzanero y luego de varios días su viuda, Laura Elena Villa, habló de la forma en la que el yucateco se despidió de ella.

Fue durante una entrevista para el programa “Sale el Sol” de Imagen Televisión, que Laura Elena contó que el maestro incluso presintió un mes antes de su muerte que algo iba a suceder.

“Han sido los días que nunca imaginé que pudiera vivir… parece que él supiera, porque hace un mes el día 28 era una tarde en que estábamos y me dijo 'te quiero agradecer por la vida tan preciosa que me diste, especialmente te quiero dar las gracias por lo feliz que soy'", relató.

En la entrevista, Laura explicó que el 28 de noviembre, Manzanero y ella tuvieron una cena muy especial.

“Me regaló unos vestidos, me invitó a cenar, tomamos una copa de vino, nos la pasamos increíble y me dijo 'ha sido la mejor luna de miel que has dado' y al mes falleció”.

Laura Elena, a quien el yucateco le escribió el famoso tema “Nada personal", dijo que estando en el hospital pudo despedirse una vez más de su esposo antes de que su cuerpo cediera ante el coronavirus, que tantos estragos ha provocado al mundo:

“Nosotros nos despedimos el 17 de diciembre, él estaba consciente… después de que lo estabilizaron me dejaron estar con él”, indicó.

Durante ese encuentro, el cual enfatizo se hizo bajo todas las medidas necesarias, Manzanero le dijo que “le voy a echar muchas ganas, voy a capotear este toro con todo lo mejor que pueda porque quiero seguir viviendo contigo”.

“Él me escucha, por supuesto que me escuchaba. Me dio un beso y me dijo que nos veíamos pronto (...) y todas las tardes me hablaba vía FaceTime”.

Una promesa que quedó pendiente

Villa afirmó que entre los planes que se quedaron pendientes por cumplir como pareja era el casarse por la Iglesia.

“Me decía, ‘quiero casarme contigo por la Iglesia’, pero fue de esos planes de esta vida que no se nos hizo, la verdad es que tengo una foto muy chiquita que no tiene marco, y lo beso, lo beso, lo beso, y le digo todo lo que siento todos los días, porque siento que lo extraño, que lo amo”, expresó entre lágrimas.

La ahora viuda declaró que habla con Manzanero y le dice cuando lo extraña.

“Le digo ‘te fuiste físicamente, pero te llevo en mi corazón’, que lo extraño, que me hace falta y que le agradezco, que no tengo palabras para darle las gracias por todo el amor que me dio”, finalizó.

Armando Manzanero falleció a los 85 años de edad en un hospital de la Ciudad de México, en donde se encontraba internado a consecuencia del Covid-19.

Tras su muerte, el cuerpo del yucateco fue cremado y sus cenizas fueron trasladadas a su casa en Mérida.

