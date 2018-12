Patricia Itzá/MÉRIDA

En el marco del cambio de gobierno federal, que se efectuó este fin de semana, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Armando Valencia Castillo, informó que el sector se encuentra en incertidumbre por saber el porcentaje de cuánto sería el aumento al precio de la vivienda, el cual depende del incremento del salario así como de los materiales que se utilizan para su fabricación.

Explicó que uno de los factores fundamentales en los que dependerá el precio de las viviendas para el 2019, es el aumento de las tarifas eléctricas, debido a que su afectación se ve en el precio que ofrecen sus proveedores de materiales quienes son ellos que tiene que ajustar sus precios.

“El aumento de las tarifas eléctricas no nos afecta a nosotros como desarrolladores, pero sí le impacta a nuestros proveedores que fabrican nuestro material, debido a que los precios de los productos se ven incrementados y por ende las viviendas también incrementarán. No creo que podamos amortiguar más el precio de la vivienda para el próximo año, estamos en la espera del incremento de los materiales y del salario minimo que se debe de dar a principios de año y ver cuál será el impacto de la vivienda”, indicó.

Recordó que al inicio del año se dio un incremento del 8% en la vivienda, por lo que no descarta que sea un porcentaje similar, pero hasta que no se tenga el aumento de los salarios no se puede asegurar algún porcentaje.

“Con el cambio de gobierno y de las políticas que acabamos de presenciar la incertidumbre no solo se siente en los sectores empresariales, si no en los mercados, la bolsa de valores. Lo que nos preocupa es que ese sentimiento persista por mucho tiempo dentro de la sociedad y se abstengan de comprar”, precisó.

De igual manera indicó que están a la espera de la presentación del presupuesto de la federación, que dará a conocer el monto hasta el 15 de diciembre, en donde esperan se eleve la cantidad destinada a subsidios para la vivienda, por lo que depende de ello para saber la cantidad de casas que se construirán el próximo año.

“Hemos estado solicitando el aumento en la bolsa de subsidios. Esa petición lo estamos haciendo a través de nuestro presidente nacional con la Sedatu, Conavi e Infonavit, explicándoles que ese tipo de ayuda es un capital semilla que potencializa por cinco veces cada peso que se pone en el subsidio, de igual manera no tenemos una respuesta por lo que estamos en la espera”, precisó.

Precisó que se ha tenido contacto con personal nuevo del Infonavit, en donde se aseguró que no habrá cambios para el 2019, por lo que se espera repetir el mismo número de viviendas que son alrededor de 7 mil viviendas al año.