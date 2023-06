Camioneta termina volcada en Prolongación Paseo de Montejo

Aparatosa volcadura se dio sobre Prolongación Paseo de Montejo, de una camioneta que transportaba mesas y sillas, y que al quedar a mitad de esa importante vía generó un caos vehicular hasta que finalmente fue levantada por una grúa.

La camioneta avanzaba en el carril izquierdo de la avenida Cámara de Comercio, de oriente a poniente. Al llegar al cruce con Prolongación, por la derecha se le atravesó un auto compacto cerrándole el paso, por lo que el conductor volanteó y volcó de costado derecho.

De inmediato se dio el aviso a las autoridades, llegando agentes de la SSP que abanderaron la zona para dar vialidad, pero aún así se generó un fuerte embotellamiento sobre Prolongación y sobre la Cámara de Comercio.

Paramédicos atendieron al conductor y sólo tuvo golpes leves, así que tras pedir apoyo de su aseguradora, se solicitó la presencia de peritos y de una grúa que regresaron a su posición normal al vehículo, para luego ser remolcado.

No se supo nada del otro auto que habría provocado el accidente, pero de todas formas, al no haberse dado contacto, no tendría responsabilidad alguna su conductor.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Pierde la vida hombre golpeado por vehículo en taller de Kanasín

Se pasa el disco de alto y provoca fuerte choque en la Mérida-Tizimín

Fallecen dos mujeres, una de ellas embarazada; durante choque en tramo Temax-Cansahcab