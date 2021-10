Retomo la pluma para expresar lo que me ha inquietado desde hace unos días, recuerdo la cita con la escritura al mismo tiempo en que estoy sumergida en la rutina laboral y doméstica, trato de encontrar un resquicio de espacio de tranquilidad y paz para el alma.

Regreso a la lectura para desconectarme del mundo tribal, anhelo poder hallar un espacio de íntima soledad, recurro a los libros para intentar descifrar lo que ha ocurrido en mí en las últimas semanas, requiero palabras que señalen la herida para darle una nueva perspectiva, leo para encontrar nuevos significados a mis experiencias, escribo para asimilar ciertas historias y allí descubro la verdad, sin manipulaciones, sin etiquetas, sin aquel juego de lenguaje de dominación.

Y es que volver a las letras cuando la rutina me ha arrastrado a las obligaciones me llevan a tener un encuentro con un “momento del ser” como diría Virginia Woolf, encontrar en el día aquellos instantes que expanden con cierta dosis de iluminación, de ese goce y placer de vivir, de poder observar en lo cotidiano algo extraordinario, de mirar la belleza en lo más sutil de los días.

Escribo para recordar, a menudo olvido el camino recorrido; la mente utiliza el mecanismo del olvido como defensa. En psicología lo sabemos bien, no solo olvidamos los episodios dolorosos y traumáticos, también podemos desconocer cuando hemos solucionado con éxito algún desafío. Regresar a las letras me ha permitido ir conectando, entrelazando las historias, ir destrabando los candados de la mente, quizás es la manera que he encontrado para darle un sentido a mis experiencias, sobre todo de aquellos momentos que me quiebran y desdibujan mi realidad.

Ya decía Rosa Montero que perder la escritura es un infierno, el hábito se le escapó de las manos por cuatro años y con ello perdió el nexo con la vida; para ella elaborar sus experiencias por medio de palabras era vital para su existencia, tal vez yo necesito de las letras como ella, son mi alimento, sin ello no me encuentro bien, no hallo mi esquina, la mente se vuelve bulliciosa y chantajista, por eso y más vuelvo a las letras.

Tal vez requiero de palabras que expliquen y desglosen la realidad muchas veces paradójica, tal vez necesito como Rosa Montero dice de “palabras que colocan, que completan, que consuelan, que calman, que te hacen consiente de estar viva”.

Justamente por eso colecciono frases, poemas, historias y relatos, para no sentirme perdida y entender mejor las incongruencias del mundo, para mí volver a las letras es como tener una llave que abre la cerradura de alguna compuerta, que depura aquellos pasillos oscuros de la mente, generando así nuevas rutas de pensamiento que permitan reencuadrar la visión que tengo de la vida. Al hacerlo encuentro palabras para cambiar de perspectiva, comprender, aceptar y comunicar las experiencias que vivo.