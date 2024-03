Wokivia abre sus puertas en Mérida

Wokivia es mucho más que un simple centro de entretenimiento; es un espacio lúdico en el que la imaginación no tiene límites y donde el entretenimiento está garantizado para los pequeños. Este innovador lugar está diseñado para que los niños desarrollen habilidades, descubran sus talentos y se diviertan junto a toda la familia.

“Se trata de espacios integradores donde los muros cuentan historias”, así lo describió José Luis González, subdirector de Operación de la empresa Siete Colores, la cual trabaja en sociedad con Wokivia.

Por su parte, Paola Orozco, socio accionista de Wokivia, describió el concepto citando la frase de Albert Einstein, “La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento se limita a todo lo que sabemos y entendemos, mientras que la imaginación abraza el mundo entero, y todo lo que alguna vez habrá que saber y entender”, haciendo énfasis en que los niños no tienen límites para explorar todos los espacios diseñados exclusivamente para ellos.

Con sucursales exitosas en Guadalajara, Culiacán y Saltillo, Wokivia abrió la cuarta en nuestra ciudad, se encuentra ubicada al interior de City 32, en la segunda planta. Cuenta con capacidad para 200 personas, ofreciendo una experiencia única e interactiva que promete diversión y aprendizaje para niños de 0 a 10 años, así como para adultos que deseen acompañar a los más pequeños.

En Wokivia, la diversión no tiene horarios fijos, ya que abre sus puertas de lunes a sábado de 9:00 am a 8:00 pm y los domingos de 10:00 am a 8:00 pm. Ofrece una amplia gama de actividades que van desde juegos hasta clases especializadas en robótica y arte. Cuentan con la membresía Club Inoki, que incluye entradas ilimitadas durante la mensualidad y promociones exclusivas.

OPCIÓN PARA FIESTAS INFANTILES

Además de ser un espacio para el entretenimiento, Wokivia también se preocupa por la seguridad y comodidad de sus visitantes, por ello brinda un control de acceso seguro y ofrece otros servicios, como áreas de trabajo para adultos acompañantes, snacks, comidas variadas y opciones para la celebración de fiestas privadas.

El señor José Chapur, director de Grupo Palace Resorts y socio inversionista, recalcó la necesidad de las personas cuando se reúnen, pues siempre están buscando espacios donde puedan incluir a sus hijos, por eso apostó por Wokivia, donde la familia y los niños son la prioridad. Con la compañía de una mascota y guías especializados, los pequeños podrán explorar y aprender de forma segura, mientras que los adultos disfrutan de un espacio diseñado para incluir a toda la familia.

Con su enfoque en la educación complementaria, a través de actividades artísticas, físicas y experimentales, Wokivia es el lugar ideal para el aprendizaje y la diversión en Mérida.