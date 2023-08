Xec inmobiliario: ¿Me conviene ser Asesor Independiente?

Resulta que una minoría de este universo se encuentra afiliado a AMPI Nacional u otra asociación similar y mucho más pequeño es el universo de Asesores Inmobiliarios Certificados. Para darle la vuelta a este problema, AMPI Nacional junto con otras organizaciones hermanas han buscando impulsar la regularización de la industria con la finalidad de que el cliente final propietario y comprador ganen y estén más y mejor protegidos y que la profesión del Asesor Inmobiliario se dignifique con mejores estándares. Gracias a este esfuerzo titánico de AMPI hoy más de 20 estados cuentan con una ley que empieza a dar forma a esta bella industria.

Paralelo a este contexto de informalidad, también se conoce del número de Asesores Independientes que ejercen en el país y cuando me topo con alguno me gusta preguntale, qué les ha llevado a no apostar a integrarse a un equipo y la pregunta que sigue normalmente por parte de ellos es si los conviene o no.

A partir de este contexto de informalidad y esta inquietante situación de muchos colegas solitarios es que me atrevo a escribir esta columna con la finalidad de abordar si conviene o no formar parte de una inmobiliaria o mejor mantenerse como independiente.

De entrada, estoy convencido que siempre es mejor jugar en equipo y formar parte de una gran inmobiliaria. La verdadera pregunta es ¿a qué inmobiliaria debo integrarme?

Para elegir a una gran inmobiliaria, te comparto los ingredientesque considero debe ofrecerte como piso mínimo.

El primer ingrediente que debe tener una gran inmobiliaria es el contar con equipo administrativo y comercial que haga más fácil el trabajo a todos. Cuando trabajas en equipo, existen diferentes personas con diferentes funciones lo que permite que se realice un trabajo más eficiente cuando cuentas con apoyo administrativo, legal, fiscal, gestoría y cierres. Si eres Asesor Inmobiliario independiente tendrás que hacer todo tu y por lo mismo tu tiempo de venta se ve disminuido considerablemente por lo que tu ingreso se verá impactado a la baja.

El segundo ingrediente que te ofrece una gran inmobiliaria, es el apoyo de puestos de liderazgo que te ayudarán a resolver preocupaciones de clientes propietarios o compradores, te apoyarán a cerrar operaciones complejas si se requiere su apoyo, te pueden aconsejar el camino a tomar ante una disyuntiva para enlistar o vender una propiedad y te pueden facilitar soluciones que de otra forma tendrías que pagar mucho dinero por consultorías particulares o estár corriendo el riesgo de no poder solventar todo y poner en riesgo el patrimonio de tus clientes lo cual es grave.

El tercer ingrediente que te debe ofrecer una gran inmobiliaria es la capacitación y mentoría que recibes cuando formas parte de un gran equipo. Esta capacitación y mentoría hacen toda la diferencia cuando esta industria exige estár actualizado ante los cambios fiscales, legales y comerciales que demanda el mercado inmobiliario.

Si eres independiente y buscas mentores y capacitación externa, la inversión para ello será mayor por lo que una vez más tu ingreso se verá afectado.

Mi ingrediente final es la tecnología y sistemas, cuando trabajas en una buena inmobiliaria, la organización buscará ofrecer estándares para poder crecer y ofrecer una experiencia de alta calidad a todos los clientes sin importar el Asesor Inmobiliario que te atienda. Para llegar a esta experiencia equilibrada, se requiere de una inversión fuerte en CRM´s, bolsas inmobiliarias, estrategias de captación de propiedades, clientes compradores además de manuales y procesos para calificar clientes, cierre de operaciones y más. Si vas solo, será muy difícil que tengas acceso a todo esto y si le inviertes mucho tiempo y dinero tu solo a los sistemas y procesos, una vez más, tendrás mucho menos tiempo para captar propiedades, compradores y vender además de que tu solo absorverás esa inversión por lo cual se verá reflejado en un ingreso menor al final del viaje.

En síntesis, estimado colega claro que te conviene integrarte a una buena inmobiliaria para poder crecer en lo personal y profesional. No estás solo, lo que sí te recomiendo es que te integres a una buena inmobiliaria, no eligas la primera que encontraste en redes sociales, comparalas, lee las evaluaciones de sus clientes en sus mismas redes, habla con directivos de la inmobiliaria, habla con asesores de la inmobiliaria, pregunta el ingreso promedio de sus Asesores, pregunta por el programa de capacitación y mentoría, pregunta por los sistemas que usan y la capacitación que recibirás para utilizarlos, pregunta si además como plus, te asignarán clientes compradores o propietarios.

Si quieres llegar lejos, necesitarás formar parte de un “Dream Team”. Llegar solo a la cima sin equipo será muy complicado, busca integrate a una inmobiliaria top que aspire a la excelencia, que tenga buenos líderes y que la evidencia de su trabajo en redes lo valide. Si tu talento está en la inmobiliaria correcta y tu pones todo de tu parte, es cuestión de tiempo para que tu billetera vea reflejado el resultado.

¿Estás de acuerdo o sigues creyendo que es mejor navegar como Asesor Independiente?

Jesús Gastelum Lage es Coach Inmobiliario y líder de Home and Investment, inmobiliaria con base en Mérida Yucatán, siempre dispuesto a sumar por sus colegas inmobiliarios de Yucatán e Iberoamérica.