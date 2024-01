Para poder vivir como Profesional Inmobiliario debemos ofrecer la mejor asesoría inmobiliaria sin olvidarnos que debemos colocar el inventario de nuestros clientes propietarios o lograr encontrar la propiedad que busca nuestro cliente comprador.

No sirve de nada en términos de sobrevivencia inmobiliaria si ofrecemos una gran asesoría pero no logramos colocar nuestro inventario o encontrar la propiedad al cliente comprador pues de ahí emanan nuestros honorarios.

En este sentido, como muchas industrias, el negocio del Profesional Inmobiliario está en el volumen de operaciones que realice en un año fiscal para poder obtener el mayor ingreso posible y con ello satisfacer todas nuestras necesidades y metas de vida.

Asumiento que la idea anterior de su servidor es correcta, entonces la pregunta de un Asesor Inmobiliario promedio tendría que ser:

Chuy ¿cuál es el mejor lugar para promocionar las propiedades que tengo bajo exclusiva y venderlas lo antes posible o si tengo al ciente comprador, dónde puedo encontrar la propiedad correcta para mi cliente?

Existen múltiples canales comerciales para llegar al resultado en ambos casos. Sin embargo, si hay un canal ganador y al cual debemos miles de cierres todos los años son las famosas Bolsas Inmobiliarias.

Por Bolsa Inmobiliaria me refiero a las plataformas que están diseñadas para que solo los Profesionales Inmobiliarios tengamos acceso y así podamos incentivar la venta compartida al promover nuestro inventario con una red de Profesionales Inmobiliarios y también es el espacio ideal para encontrar la propiedad que buscan los clientes compradores. Las Bolsas Inmobiliarias no generan LEADS/Clientes Compradores pues no hacen la función del Portal Inmobiliario.

El objetivo de toda Bolsa Inmobiliaria es ser un espacio para la promoción de propiedades y el buscador más agil para encontrar la propiedad que buscan nuestros clientes. Algunos colegas confunden las Bolsas Inmobiliarias con los Portales Inmobiliarios como Lamudi, Inmuebles 24 o Vivanuncios, los cuales son un marketplace donde si se promueven las propiedades directamente al cliente final y esos si generan LEADS o clientes compradores.

Las Bolsas Inmobiliarias líderes en el caso mexicano son VALOResAMPI (la cual es exclusiva para asociados y afiliados AMPI por el momento), EasyBroker y Tokko Broker.

Considero que estas herramientas son de lo mejor con lo que cuenta un Asesor Inmobiliario pues nos permite conectarnos mucho más rápido entre colegas profesionales. Quienes me conocen saben, que mi abuelo y mi papá fueron Asesores Inmobiliarios y a ellos no les tocó tener estas herramientas por lo que se tenían que reunir en un café entre amigos inmobiliarios donde cada uno compartía lo que tenía disponible y solicitaba lo que necesitaba lo cual resultaba un campo muy limitado de búsqueda y promoción.

Ahora bien, sería injusto limitar a las Bolsas Inmobiliarias solo a la promoción de la venta compartida pues hoy día son herramientas que van más allá. En estas herramientas podrás realizar estimaciones de valor, podrás conectar con algunos portales inmobiliarios por lo que podrás recibir los LEADS a través de tu Bolsa Inmobiliario y toma nota de cada prospecto, podrás conocer precios de cierre por zona, podrás conectar con otros colegas en otras ciudades, podrás estudiar tu mercado o el de otras ciudades gracias a toda la información que ofrecen y a veces encontrarás como en VALOResAMPI alianzas con otras Proptech que te ayudarán a realizar mejor tu trabajo.

Mi recomendación es que te capacites en tu Bolsa Inmobiliaria para realmente sacar el mayor provecho posible. No sirve de mucho pagar por el acceso a una Bolsa Inmobiliaria y que no le saques el mayor beneficio.

Si ya eres asociado o afiliado de AMPI, te recomiendo definitivamente que uses VALOResAMPI. Si no, te recomiendo ampliamente EasyBroker.

¿Estás list@ para incrementar tus ventas a través de las ventas compartidas que nos ofrecen las Bolsas Inmobiliarias?

Jesús (Chuy) Gastelum Lage es Coach Inmobiliario y líder de Home and Investment, inmobiliaria con base en Mérida Yucatán así como Vicepresidente de Innovación y Tecnología para AMPI en el periodo 2024-2025. Chuy siempre está dispuesto a sumar y multiplicar por los colegas inmobiliarios de México e Iberoamérica.