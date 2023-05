El problema es tu memoria

¿Cuántos clientes recibiste la semana pasada? ¿Cuántos clientes de los que recibiste están calificados para comprar este mes? ¿Les diste seguimiento a todos tus prospectos con base en sus necesidades y acuerdos de tu última llamada con ellos? ¿Se te escapó atender al menos a uno de tus clientes en esta semana?

Si eres un Asesor Inmobiliario mínimamente decente y honesto, seguro reconocerás que no tienes la respuesta a una o varias de las preguntas anteriores. Siendo sinceros, yo tampoco te puedo responder al 100% estas preguntas de memoria semanalmente.

Entonces ¿qué nos queda si de plano no somos capaces de confiar en nuestra memoria para triunfar como Profesionales Inmobiliarios? El problema es nuestra memoria, según el portal Cognifit, nuestra memoria a corto plazo tiene una duración promedio de 30 segundos.

Esto quiere decir que varias cosas que suceden en nuestro día a día, si no las registramos, se quedarán en el olvido.

En este sentido, el primer paso es reconocer nuestra limitante como seres humanos. Si lo reconocemos, entonces hay que buscar una solución la cual te voy a facilitar de una vez, todos los Asesores Inmobiliarios necesitamos de un buen CRM.

Un buen Asesor Inmobiliario siempre mantiene un flujo constante de clientes y propiedades para asegurarse de que su negocio siga siendo rentable. Sin embargo, muchas veces, los colegas inmobiliarios se enfrentan al problema de perder el seguimiento de clientes potenciales y, como resultado, pierden oportunidades de negocios importantes y el verdadero problema es que no identificaron la causa raíz de ese problema.

La falta de un buen sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM por sus siglas en inglés) puede ser una de las principales razones por las que los Asesores Inmobiliarios pierden clientes todas las semanas. Un CRM es una herramienta tecnológica que ayuda a los asesores inmobiliarios a organizar y gestionar sus contactos, oportunidades y actividades de ventas en un solo lugar.

Cuando no se utiliza un CRM, el seguimiento de los clientes se convierte en un trabajo manual y tedioso, lo que aumenta el riesgo de perder a los clientes. Aunado a esto, cómo te podrán apoyar tus líderes en la inmobiliaria que trabajas si tampoco tienen un lugar para poder revisar esta información y así poderte apoyar.

Una de las principales razones por las que los asesores inmobiliarios no utilizan un CRM es porque no entienden cómo funciona. En muchos casos, los asesores inmobiliarios no tienen experiencia en la gestión de tecnología y, por lo tanto, no saben cómo utilizar un CRM para su beneficio. Sin embargo, esto no debería ser una excusa para no utilizar un CRM, ya que hay muchas soluciones de CRM fáciles de usar y rentables disponibles en el mercado. Muchas de estas opciones te ofrecen capacitación hasta que entiendas a usar el sistema.

Otro problema común que enfrentan los asesores inmobiliarios al no utilizar un CRM es la falta de seguimiento. Cuando se trata de la industria inmobiliaria, el seguimiento es clave. Los clientes potenciales pueden tardar semanas, meses o incluso años en tomar una decisión de compra. Si un asesor inmobiliario no mantiene un seguimiento constante con sus clientes potenciales, es posible que pierda la oportunidad de cerrar un trato.

Un CRM puede ayudar a los asesores inmobiliarios a mantener el seguimiento de sus clientes potenciales. Con un CRM, los asesores inmobiliarios pueden establecer recordatorios automáticos para realizar seguimientos con sus clientes potenciales. Además, un CRM puede ayudar a los asesores inmobiliarios a mantener un registro de todas las interacciones que han tenido con sus clientes potenciales, lo que facilita la personalización de las futuras interacciones.

Además, un CRM también puede ayudar a los asesores inmobiliarios a organizar sus clientes y propiedades. Los asesores inmobiliarios pueden utilizar un CRM para categorizar sus clientes en diferentes grupos y establecer tareas y recordatorios específicos para cada grupo. También pueden utilizar un CRM para mantener un registro de las propiedades que están vendiendo y realizar un seguimiento de los clientes potenciales interesados ​​en esas propiedades.

En resumen, la falta de un buen sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) puede ser una de las principales razones por las que los asesores inmobiliarios pierden clientes.

En otras palabras, si ya usas un CRM pero simplemente no lo usas, empieza a usarlo y si todavía no utilizas un CRM, empieza a la brevedad pues estás perdiendo clientes y negocios.

¿Y tú colega, ya usas un CRM o te gustaría que te recomiende uno para entrarle al toro por los cuernos?

¿Te gustaría que toque algún tema en particular? Escríbeme tus ideas al siguiente email: [email protected].

Jesús Gastelum Lage es Coach Inmobiliario y líder de Home and Investment, inmobiliaria con base en Mérida Yucatán, siempre dispuesto a sumar por sus colegas inmobiliarios de Yucatán e Iberoamérica.